Bildung in Wermelskirchen Tag der offenen Tür am Gymnasium

„In diesem Jahr wendet sich der Tag der offenen Tür besonders an die Grundschüler, denn im kommenden Schuljahr 2023/24 wird es im Zuge der Umstellung des Schulsystems von G8 auf G9 am Gymnasium in Wermelskirchen keine Einführungsphase 10 EF in die gymnasiale Oberstufe geben“, erläutert Elvira Persian.