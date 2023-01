Einsatzkräfte in Wermelskirchen Böller-Attacken sorgen für Unverständnis

INFO

Einhalt gebieten In einem Brief an unsere Redaktion zeigt sich eine Leserin, die an der Schillerstraße wohnt, besorgt über die Entwicklungen in der jüngsten Silvester-Nacht: „Es ist doch erwähnenswert, dass die Knallerei zum Jahreswechsel im Bereich des Kreisverkehrs Jörgensgasse und Schillerstraße überhand nimmt.“ Mit „riesigem Knall“ seien Raketen auf ihrer Terrasse gelandet: „Es ist von Glück zu reden, dass die mit Vlies abgedeckten Pflanzen dort nicht in Brand gerieten.“ Die Stadt müsse dem „unkontrollierten Handeln“ dringend Einhalt gebieten.