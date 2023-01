Hochzeiten in Wermelskirchen Nach Corona wird wieder groß geheiratet

In der Corona-Zeit zu heiraten – das ist in aller Regel eine eher übersichtliche Angelegenheit gewesen. Zumindest was die Zahl der Feiernden angeht, schließlich sind in den unterschiedlichen Lockdown-Formen über die vergangenen knapp drei Jahre oft nur wenige Personen gleichzeitig in einem Raum erlaubt gewesen. „Geheiratet wurde 2020 und 2021 aber trotzdem“, sagt Standesbeamtin Katharina Witt. Und ergänzt: „Der Nach-Corona-Ansturm hat dann bereits 2022 stattgefunden, da waren es 192 Trauungen – in den beiden Jahren zuvor waren es jeweils etwa 20 Trauungen weniger.“ Auch für das gerade erst begonnene Jahr sei die Nachfrage bereits im Januar sehr groß. „Wir haben schon 20 Termine für Mai und Juni reserviert. Es gibt auch sehr viele Nachfragen von Paaren über die notwendigen Unterlagen, die für die Eheanmeldung benötigt werden“, sagt die Standesbeamtin.