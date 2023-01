Wermelskirchen Die „Visionen-Konferenz“ steht an

Am Dienstag, 7. Februar, findet in der Kattwinkelschen Fabrik in Wermelskirchen die „Visionen-Konferenz“ statt. Die dritte Veranstaltung startet mit der Vorstellung der Ergebnisse der vorangegangenen Veranstaltungen durch Kulturmanagerin Jasmin Dorner. Von 17 bis etwa 20 Uhr haben die Teilnehmer erneut die Möglichkeit, sich aktiv an dem Planungsprozess zu beteiligen. Die Anmeldung ist ab sofort möglich.