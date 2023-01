Feuerwehr Wermelskirchen im Einsatz Landwirt löscht brennenden Wasserboiler

Kein ruhiger Dienstagabend für die Einsatzkräfte der Feuerwehr: Der Alarm ging um 21.02 Uhr auf der Wache ein. In der ersten Meldung hieß es, dass es auf einem landwirtschaftlichen Betrieb im Matterfeld in Dabringhausen brennen würde. Als die ersten Kräfte auf dem Hof eintrafen, informierte der Landwirt sie über die Lage. In einem Tankraum hatte ein Wasserboiler gebrannt. Diesen hatte der Landwirt bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr mit einem Feuerlöscher abgelöscht.