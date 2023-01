Stadtverwaltung Wermelskirchen Christian Pohl will Radwege-Bau forcieren

In der Gemeinde Wachtberg ist Christian Pohl und seinen Mitstreitern gelungen, worüber in Wermelskirchen kräftig diskutiert wird: der Bau eines Bürger-Radweges unterstützt mit Fördermitteln des Landes Nordrhein-Westfalen. Diese Option könnte für Wermelskirchen durchaus interessant sein, stehen doch Ideen wie ein Radweg entlang der L 101, zwischen Dabringhausen und Dhünn sowie zwischen Dhünn und der Innenstadt im politischen Raum. Als neuer Technischer Beigeordneter will Christian Pohl den Radwege-Bau forcieren. Das kündigt der 46-Jährige, der am 15. Februar seinen Dienst bei der Stadtverwaltung antritt und im Dezember auf der letzten Sitzung des Stadtrats in 2022 einstimmig gewählt wurde, schon jetzt an.