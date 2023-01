Kriminalität in Dhünn Nach Einbruch in ein Einfamilienhaus fehlt Kater „Findus“

Der Schreck war groß und die Beteiligung an der abendlichen Such-Aktion in Dhünn auch. Davon berichtet Christian Potthoff auf Nachfrage unserer Redaktion. Bei dessen Schwester in Neuenweg hatten am Mittwoch, 4. Januar, bislang unbekannte Täter zwischen 9.50 und 15 Uhr die Terrassentür des Einfamilienhauses aufgehebelt und sämtliche Räume im Inneren durchwühlt.