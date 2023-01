Konzert in Wermelskirchen Zum Ausklang der Weihnachtszeit spielt Stephanus-Combo heiter auf

So geht es auch in der zweiten Hälfte weiter. Jetzt sind Janina Fiß und Heike Endepols in feine Glitzerfummel gestiegen. Gemeinsam stimmen sie ihr Lied über Weihnachtssocken an, bevor es besinnlich wird. „Markt und Straßen stehen verlassen“ singt Mühlhausen – uralte Worte zu seiner eigenen Melodie. Oder: „Both Sides Now“. „Ein Lied, an das wir uns lange nicht herangetraut haben“, erzählt der Sänger. Dass sie es dann doch tun, erfreut das Publikum und sorgt für einen kleinen Gänsehaut-Moment – bevor es wieder heiter wird. „Gans oder gar nicht“. „Christmas in Paradise“. „Bahnhofsdrogerie“. Die Stephanus-Combo ist in freudiger Laune: Janina Fuß spielt mal Flöte und mal Toy-Piano, bevor sie wieder zum Mikrofon greift. Auch Markus Hoffrogge und Heike Endepols verlassen gelegentlich ihre Instrumente, um zu singen. Und Volker Groß zaubert in der zweiten Reihe mit der Gitarre. Hier hat auch Thaddäus Hoffrogge Platz genommen – der mit seinen Percussions über sich hinaus zu wachsen scheint: Er sorgt für unglaubliche Rhythmen, zaubert an den Trommeln und begeistert mit Soli an der Melodica. Nach zwei Stunden will das Publikum die Combo gar nicht gehen lassen und wird bei der Zugabe kurzer Hand und frohen Mutes zum Mitmachen eingeladen.