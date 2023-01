Schwimmen in Wermelskirchen Großer Zuspruch am ersten Quellenbad-Sonntag

Im Grunde genommen ist der Sonntag, ob nun der Vormittag oder der Nachmittag, der ideale Tag, um ins Schwimmbad zu gehen. Gerade bei Wetter wie aktuell – kühl und regnerisch. Das war indes in Wermelskirchen in den vergangenen Wochen nicht möglich. „Wir konnten das Quellenbad aus Personalmangel seit etwa November 2022 leider nicht öffnen“, sagt Lisa Reinhold, Fachangestellte für das Bäderwesen, die am ersten Sonntag, an dem das Quellenbad nun wieder geöffnet ist, zusammen mit Ulrich Jendrischweski für die Aufsicht zuständig ist. Sie arbeitet sonst im Freibad Dabringhausen. Die Samstage seien weiterhin für die Schwimmkurse der Sportvereine vorgesehen. „Aber wir werden auf jeden Fall zunächst bis Ende März wieder am Sonntag öffentlichen Schwimmbetrieb anbieten“, betont Lisa Reinhold.