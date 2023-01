Schreck in Wermelskirchen Riesen-Ast bricht aus 30-Meter-Naturweihnachtsbaum

Exklusiv | Wermelskirchen · Schock in Wermelskirchen: Ein Ast ist unvermittelt aus dem Naturweihnachtsbaum am Fuß der Carl-Leverkus-Straße gebrochen. Die Feuerwehr rückt an und sperrt das Umfeld ab. Erst am Montag können Experten entscheiden, wie es mit dem Wahrzeichen weitergeht.

07.01.2023, 16:15 Uhr

Der abgebrochene Ast landete krachend auf der „ToscAnna“-Terrasse. Foto: Stephan Singer