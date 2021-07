Aktuelle Corona-Zahlen des Rheinisch-Bergischen Kreises : Nur ein Corona-Fall in Wermelskirchen

Wermelskirchen Der Inzidenzwert des Rheinisch-Bergischen Kreises liegt nun bei 3,9. Bei einer Testaktion im Zusammenhang mit dem Fall der Delta-Variante waren die Ergebnisse der im Kreisgebiet lebenden Personen negativ.

Im Rheinisch-Bergischen Kreis sind vier weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden, davon keiner in Wermelskirchen. Ohnehin ist in der Stadt aktuell nur noch eine Person mit dem Coronavirus infiziert, im gesamten Kreis sind es 37. In Quarantäne befinden sich kreisweit 125 Personen, davon zehn in Wermelskirchen. Vier Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich aktuell in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon zwei in intensivmedizinischer Betreuung und an Beatmungsplätzen. Die tagesaktuelle 7-Tage-Inzidenz liegt laut Robert Koch-Institut (RKI) nun bei 3,9.