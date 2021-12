Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Drei neue Todesfälle und sinkende Inzidenz

Kreis Mettmann 3 Todesfälle und 118 neu Infizierte meldet das Kreisgesundheitsamt für Mittwoch. Innerhalb einer Woche sind elf Frauen und Männer nach einer Corona-Infektion gestorben.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Mittwoch kreisweit 2555 Infizierte erfasst, 97 weniger als am Dienstag. Davon leben in Erkrath 342 (-12; 16 neu erkrankt), in Haan 134 (-9; 6 neu), in Heiligenhaus 127 (-2; 6 neu), in Hilden 315 (-16; 12 neu), in Langenfeld 338 (-7; 24 neu), in Mettmann 137 (-19; 3 neu), in Monheim 237 (+/-0; 10 neu), in Ratingen 421 (-10; 21 neu), in Velbert 430 (-14; 18 neu) und in Wülfrath 74 (-12; 2 neu).