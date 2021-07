Verein aqualon aus Wermelskirchen : Biber und Fledermaus: Entdeckerwochen 2021

Aqualon Entdeckerwochen 2021. Foto: Joachim Rieger

Rhein-Berg In der Region gibt es viel zu entdecken. Unter Corona-Auflagen startet jetzt das Programm des Vereins aqualon aus Wermelskirchen. Dabei sollen besondere Tiere beobachtet und seltene Schätze gesucht werden.

Die Spuren des Bibers am Ufer der Dhünn entdecken, als Wasserdetektive das Leben des Flusses erforschen, das faszinierende Leben der Fledermäuse kennen lernen oder mit GPS- Geräten auf eine Schatzsuche gehen. 11-mal heißt es auch in diesem Jahr für Kinder und Jugendliche, kleine und große Forscher: Runter vom Sofa und rein in die spannende Wasser-Landschaft aqualon.

Der Bergische Wasserkompetenz Region aqualon gibt in diesem Jahr wieder ein Veranstaltungsprogramm für Kinder und Jugendliche heraus, um die Schönheit der Wasser-Landschaft rund um das Dhünntal mit der Großen Dhünn-Talsperre in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Vom 10. bis zum 23. Juli 2021 erwartet die Teilnehmer ein kostenloses Entdeckerprogramm. Los geht es am Samstag 10. Juli mit der Suche nach dem Aggergold. In dem Fluss findet man nämlich blaue und grüne Steine. Während der zweistündigen Tour sollen die Teilnehmenden herausfinden, woher die Farbe kommt und wo man die Steine am besten finden kann. Das Ganze dauert von 10 bis 12 Uhr.

Knapp eine Woche später (16. Juli) findet eine Veranstaltung in Leverkusen statt, auf der entdeckt wird, wo der Biber auf Dhünn und Wupper gelebt hat. Diese Veranstaltung findet abends von 20 bis 22 Uhr statt.

Am Dienstag darauf (21. Juli) gibt es ein weiteres Treffen am Abend. In Bergisch Gladbach sollen Fledermäuse über einem Gewässer beobachtet werden. Dabei soll auch ein sogenannter Bat-Detector zum Einsatz kommen, der due Ultraschalllaute der Tiere in für den Menschen hörbare Töne umwandelt.

Die zum jeweiligen Veranstaltungszeitpunkt geltenden Corona-Schutzbestimmungen eingehalten, daher finden die Veranstaltungen unter den Regelungen und Auflagen der Corona-Schutzverordnung statt und stehen unter diesem Vorbehalt. Die Teilnehmerzahlen sind daher auch vorsorglich auf zehn Kinder und Jugendlich begrenzt. Die Veranstaltungen finden ausschließlich im Freien statt und technische Anlagen des Wupperverbandes dürfen in diesem Jahr nicht besichtigt werden

Alle Teilnehmenden müssen von Erziehungsberechtigten begleitet werden. Die ausführliche :aqualon-Entdeckerwochen 2021“ mit Informationen zu allen Angeboten gibt es diesmal nur in digitaler Form auf der :aqualon-Homepage unter dem folgenden Link zu finden: https://www.aqualon-verein.de/entdeckerwochen-2021.aspx.

Obwohl die jeweiligen Angebote kostenlos sind, ist eine vorherige Anmeldung, auch wegen Corona, zwingen notwendig. Es empfiehlt sich, zu allen Touren und Entdeckungsreisen festes Schuhwerk und wetterangepasste Kleidung mitzubringen.

(mabu)