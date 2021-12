Jeden Tag ein Weihnachtslied : Kreis-Musikschule mit eigenem Adventskalender

Rhein-Kreis Um die Wartezeit bis Heiligaben zu vertreiben, hat die Kreismusikschule einen besonderen Adventskalender entwickelt. Hier können Interessierte rein hören.

Es ist der erste Dezember und damit an der Zeit, das erste Türchen am Adventskalender zu öffnen. Für diejenigen, die jeden Tag bis Heiligabend ein anderes Weihnachtslied hören möchten, hat die Musikschule im Rhein-Kreis Neuss einen besonderen Kalender vorbereitet: Auf der Homepage der Kreis-Musikschule ( https://www.rhein-kreis-neuss.de/de/freizeit-kultur/musikschule/aus-dem-musikschulleben/klingender-adventskalender/ ) öffnet sich unter der Kategorie „Aus dem Musikschulleben“ und „Klingender Adventskalender“ jeden Tag ein Türchen, hinter dem sich 24 musikalische Videobeiträge verbergen. Aufgenommen wurden sie in der Aula des Gymnasiums Korschenbroich.

Damit geht der „Klingende Adventskalender“ in diesem Jahr bereits in die zweite Runde: 2020 hatte die Musikschule des Rhein-Kreises zum ersten Mal einen musikalischen Adventskalender präsentiert. Während die Beiträge im vergangenen Jahr hauptsächlich von Schülern und Lehrern stammten, sollen in diesem Jahr, das verrät die Kreismusikschule, insbesondere die Ensembles zum Zug kommen. Dazu zählen etwa die Big Band, aber auch die verschiedenen Orchester seien es die Streicher, Gitarristen oder das Jugendblasorchester. Aber nicht nur die fortgeschrittenen Schüler, auch die Kinder aus er musikalischen Früherziehung haben sich an dem Kalender beteiligt.