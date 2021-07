Saisonstart im Freibad Dabringhausen : Schwimmen geht auch ohne Sonne

Zur Freibaderöffnung am Samstag kamen etwa 500 Gäste nach Dabringhausen, die sich von den Regenwarnungen nicht abschrecken lassen wollten und trotzdem ins kühle Nass sprangen. Foto: Stephan Singer

Dabringhausen In der aktuellen Saison dürfen sich bis zu 1000 Badegäste gleichzeitig auf dem Areal des Freibads Dabringhausen aufhalten. Auch Tagestickets gibt es in begrenzter, aber größerer Stückzahl als in der Saison 2020.

Von Stephan Singer

Das durchwachsene Wetter mit der lauernden Option auf Gewitter war nicht das beste für den Start der Schwimmsaison im Freibad Dabringhausen. Dennoch fiel die Bilanz mit knapp 450 Besuchern am ersten Samstag der Saison nicht schlecht aus. „Wir sind froh und glücklich, dass wir die Saison überhaupt angehen können“, sagt Katja Salz-Bannier vom Schwimmverein Freibad Dabringhausen (SVFD) als Betreiber des Waldbads an der Linnefe im Gespräch mit unserer Redaktion. Schließlich hätten zwischen der Entscheidung, das Freibad zu öffnen, und dem Starttermin nur vier Wochen gelegen. Diese kurze Zeit hätte den ehrenamtlich Aktiven in Sachen Vorbereitung reichlich Arbeit und Mühe abverlangt. „Die nicht absehbare Entwicklung der Corona-Pandemie hat Planungssicherheit verhindert“, stellt Katja Salz-Bannier fest.

Immerhin: Durch den erfolgeichen Saisonkarten-Verkauf, der kommenden Freitag endet, stünde der SVFD nebst dazugehörigem Förderverein (FFD) für den Betrieb des Bades in den kommenden sechs Wochen finanziell auf guter Basis. Waren es in 2020 noch knapp über 700 Saisonkarten, die das Freibad verkaufen konnte, sind es aktuell bereits gut 1000. „Das Gesundheitsamt des Kreises war zur Begehung hier und unser Hygienekonzept funktioniert“, berichtet die SVFD-Vertreterin. Einen Unterschied gibt es: In der vergangenen Saison durften sich maximal 800 Badegäste gleichzeitig auf dem Freibad-Areal aufhalten, in diesem Jahr sind es 1000. „Die Corona-Schutzverordnung geht von mindestens sieben Quadratmetern Fläche pro Besucher aus“, erläuterte Salz-Bannier die Berechnungsgrundlage. Deshalb könnten die Freibad-Betreiber nun ein begrenztes, aber größeres Tageskarten-Kontingent – zu erwerben über bergisch-live.de – zur Verfügung stellen. „In 2020 konnten wir durch die Registrierung der Besucher mittels QR-Code sehr gut statistische Werte ermitteln. Viele Saisonkarten-Besitzer kommen morgens oder abends zum Schwimmen, sind eine Stunde da. Sie ‚blockieren‘ aber nicht eine ganzen Tag einen Besucherplatz“, beschrieb Katja Salz-Bannier.

Info In den Abendstunden trainieren die Vereine Ausgelastet Die Abendzeiten im Freibad sind gut ausgelastet: Die Wasserballer aus Bergisch Gladbach, der Wermelskirchener Turnverein (WTV) und die Deutschen Lebensrettungs-Gesellschaften (DLRG) aus Wermelskirchen und Kürten trainieren hier. Mittwochs und donnerstags steigen die Infinite-Wakeboarder auf ihre Bretter. Schwimmmeisterin Mit Svenja Hirschhausen betreut eine Kennerin des Waldbads die Saison. Internet www.freibad-dabringhausen.de, www.bergisch-live.de.