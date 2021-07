Theater in Wermelskirchen : Theater: Geschichten aus einer Frauen-WG in den 60ern

Wermelskirchen Das Theaterstück „Karla und Charlotte“ des Vereins Grenzfrei kreativ feierte am Freitag im urigen Theater im Lager Premiere. Das Stück ist noch jeden Freitag im Juli zu sehen und wird auch im August fortgesetzt.

In die Welt einer Frauen-Wohngemeinschaft wurden die Zuschauer im urigen Theater im Lager des Vereins Grenzfrei kreativ entführt. Zwölf Gäste kamen zur Premiere des tragikomischen Theaterstücks „Karla und Charlotte“, das noch weiter aufgeführt wird. Sabine Enzmann war Charlotte, die mit Monica Barata als Karla in einer Zweier-WG lebt. Zur Geschichte: Während Charlotte überlegt, wie sie abnehmen könnte, weil ihr Freund Paul sie für zu dick hielt, kommt Karla aufgelöst in die Küche, weil ihre Mutter in ihrem Testament verfügt hatte, dass Karla nur dann ihr Erbe bekäme, wenn sie bis Jahresende auf einer Theaterbühne gespielt hätte. Das Erbe wäre die Rettung für die hochverschuldete Karla. Allerdings ist sie völlig unbegabt. Dieses Dilemma bringt Karla in eine schwere Selbstkrise, die sie mit Wein zu vergessen versucht. Aber zum Glück steht ihr ja Mitbewohnerin Charlotte mit Rat und Tat zur Seite.

Ihr Tipp: In der Laienspielgruppe „Kleines Herz Jesu“ soll Karla einfach im nächsten Stück mitspielen. Was in der Theorie eine gute Idee war, erwies sich auf der Bühne in der praktischen Umsetzung als wunderbar klamaukige Angelegenheit, die von den beiden Schauspielerinnen in gut getimtem Dialogen präsentiert wurde. Besonders liebevoll war dabei das Bühnenbild hergerichtet, in dem die beiden Frauen mit sichtbarer Lust am Spiel agierten. Denn da das Stück in den 60er-Jahren spielt, waren altmodischen Kleidungsstücke und Möbel vorhanden und sorgten für ein ganz besonderes Flair.