Sekundarschule Wermelskirchen : Fünftklässler lernen sich vor Schulstart kennen

Wermelskirchen So richtig los geht es natürlich erst nach den Sommerferien. Schon jetzt haben sich die neuen Schülerinnen und Schüler der Stufe fünf aber an der Sekundarschule getroffen. Dabei fanden einige Aktionen statt.

Nach den Sommerferien werden die Klassen 5a, 5b und 5c der Sekundarschule in das neue Schuljahr starten. Saskia Rauch wird die Klassenleitung der Klasse 5a mit 23 Schülerinnen und Schülern übernehmen, Andrea Dilcher wird Klassenleiterin der Klasse 5b mit 22 Schülerinnen und Schülern und Katharina Blum übernimmt die 5c mit 22 Schülerinnen und Schülern.

Unterstützt wird das Jahrgangsteam von Annika Schietzel mit den Fächern Englisch, Kunst und Gesellschaftslehre und Frank Mölders mit den Fächern Mathematik und Naturwissenschaften. Der Kennenlernnachmittag fand für die neuen Kinder und ihre Eltern und Erziehungsberechtigten in dieser Woche statt.

Während Stefanie Hölzel die Eltern und Erziehungsberechtigten gemeinsam mit Schulleiter Dietmar Paulig auf dem Schulhof begrüßte und mit den wichtigsten Informationen „briefte“, nahm das Jahrgangsteam die Schülerinnen und Schüler in Empfang. Nach einem ersten Beschnuppern standen Kennenlernspiele, Vorstellungsrunden und eine erste Erkundung des Schulgebäudes an. Dann wurden Wolken gebastelt und mit Wünschen und Sorgen beschriftet. Wünsche wie „Wir wollen uns alle gut verstehen“ werden mit Beginn des Schuljahres aufgegriffen, um den Jahrgang fünf gut in die Schulgemeinschaft zu integrieren. Hoffnungsvoll werden aus den Neuen im Laufe der Zeit die Großen.