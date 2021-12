Im Rheinland soll es rasch losgehen : Zahnärzte und Apotheker dürfen bald impfen

Düsseldorf Die Zahnärzte im Rheinland haben schon vor einem Jahr Hilfe angeboten, auch an Feiertagen. Nun will der Bund den Weg freimachen. Die Debatte um die Wirkung der Impfstoffe gegen Omikron geht weiter: Modernas Skepsis drückt die Börsen, Biontech ist zuversichtlicher.

Wie verbreitet ist Omikron? Nachgewiesen wurde die Variante erstmals in Südafrika. Doch sie könnte schon deutlich früher nach Europa gelangt zu sein: In den Niederlanden wiesen die Behörden Omikron in rund zehn Tage alten Testproben nach. In NRW hat sich bislang kein Omikron-Verdachtsfall bestätigt, so das Gesundheitsministerium. Die Verdachtsfälle in Essen entpuppten sich als seltene Delta-Form, teilte die Stadt Essen mit. In Düsseldorf und im Kreis Kleve laufen die Untersuchungen noch