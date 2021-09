IHK-Wirtschaftsgremium in Wermelskirchen : Stadt und Wirtschaft mit gleichem Blick

Das IHK-Wirtschaftsgremium feierte am Donnerstag sein 40-jähriges Bestehen: Geschäftsführerin Eva Babatz, Bürgermeisterin Marion Lück und die drei Vorsitzenden Michael Flanhardt, Peter Suer und Christina Himmelmann (v.l.). Foto: Theresa Demski

Wermelskirchen Das IHK Wirtschaftsgremium in Wermelskirchen feiert sein 40-jähriges Bestehen. Damit ist es das älteste unter dem Dach der IHK Köln.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Theresa Demski

Im Spatzenhof herrschte Feststimmung: Geschäftsführer von Krankenhaus, Sparkasse und Diakonie, von heimischen Unternehmen und die Vizepräsidenten der IHK Köln, Tina Gerfer und Hendrik Pilatzki, gaben sich die Klinke in die Hand. Die jährliche Versammlung des Wirtschaftsgremiums in Wermelskirchen stand ganz im Zeichen des 40-jährigen Bestehens. „Damit ist das Wirtschaftsgremium in Wermelskirchen das älteste unter dem Dach unserer IHK“, erinnerte Eva Babatz, Geschäftsführerin des Gremiums und hauptamtliche Vertreterin der IHK – sie hatte gleich noch mehr Superlative im Gepäck. Kein anderes Wirtschafsgremium habe so viele Vize-Präsidenten der IHK-Köln gestellt wie das in Wermelskirchen.

„Die Gründung war damals eine wichtige und nachhaltige Entscheidung“, bilanzierte dann auch Michael Flanhardt, Vorsitzender des Gremiums. Er erinnerte an die Gründung Anfang der 1980er-Jahre. Damals hatte die Gebietsreform auch für eine Neustrukturierung der Industrie- und Handelskammer gesorgt. Plötzlich gehörten die Wermelskirchener zur IHK Köln. „Hier herrschte Verunsicherung, ob Wermelskirchener Belange in Köln überhaupt Gehör finden würden“, erinnerte Flanhardt. Deshalb sei das Wirtschaftsgremium gegründet worden – mit Unterstützung eines IHK-Hauptamtlichen, der die Brücke zwischen Köln und Wermelskirchen schlagen sollte. Die Sorgen der heimischen Unternehmer hätten sich schließlich nicht bewahrheitet, der Kontakt an den Rhein sei gut, auch 40 Jahre nach der Gründung des Gremiums.

Info Neun Betriebe laden zum Ausbildungstag Aktion Unter dem Motto „Ausbildung live erleben“ lädt das IHK Wirtschaftsgremium am 2. Oktober von 10 bis 15 Uhr zum Ausbildungstag ein. Schüler und ihre Eltern können am Aktionstag Touren durch die teilnehmenden Betriebe unternehmen. Programm Nach Impulsvorträgen im Bürgerzentrum werden drei verschiedene Touren mit Stationen in verschiedenen Unternehmen angeboten. Die Teilnahme ist kostenfrei. Anmeldung Es gibt noch freie Plätze: Die Anmeldung ist online auf www.ihk-koeln.de möglich

Und auch vor Ort sei die Zusammenarbeit gut, fasste Flanhardt zusammen – und erinnerte an gemeinsame Projekte, Ideen und Ziele. Er berichten von dem Einsatz des Gremiums, als die Flüchtlingsinitiative 2015 um die Finanzierung eines Fahrzeugs bat und an die Offensive zur Einstellung Geflüchteter. „Und auch bei der Rekrutierung des Nachwuchses arbeiten wir Hand in Hand“, berichtete Flanhardt. Das Gremium gehe in diesem Jahr neue Wege, um junge Menschen und deren Eltern zu erreichen: Beim Ausbildungstag am 2. Oktober werden Interessierte in diesem Jahr in die heimischen Unternehmen eingeladen – um hinter die Kulissen zu schauen. „Die Wirtschaft gehört zu einer lebendigen Infrastruktur einer Stadt“, fasste Flanhardt zusammen, „gemeinsam sichern wir so den Wohlstand von morgen.“ Und dann übergab er an die Bürgermeisterin.