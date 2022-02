Wirtschaft im Rhein-Kreis Neuss : „Starker Standort braucht Sicherheit“

Elmar te Neues (l.), wurde gerade als Präsident der IHK Mittlerer Niederrhein im Amt bestätigt. Jürgen Steinmetz ist Hauptgeschäftsführer der Kammer. Foto: Andreas Baum/IHK

Interview Was die Wirtschaft zum Überleben braucht: IHK-Präsident te Neues und -Hauptgeschäftsführer Steinmetz im Gespräch.

Herr te Neues, in Ihrer Rede zum Start Ihrer ersten Amtszeit als Präsident der IHK Mittlerer Niederrhein haben Sie 2017 die Digitalisierung als eines Ihrer wichtigsten Ziele genannt. Wie weit sind Sie gekommen?

Elmar te Neues Es geht voran, wir sind auf dem richtigen Weg. Bei der Digitalisierung in Unternehmen kommt es auf drei Dinge an: Der Chef muss vorangehen, die Mitarbeiter müssen es können und die Infrastruktur muss stimmen. Beim „Können“ unterstützt die IHK mit vielfältigen Beratungs- und Qualifizierungsangeboten. Mit Blick auf die digitale Infrastruktur sind wir im Austausch mit der Politik in Bund und Land, um den Ausbau zu beschleunigen.

In den Gesundheitsämtern liefen in der Corona-Pandemie die Faxgeräte heiß. Was bedeutet es für den Standort, wenn die Öffentliche Hand bei der Digitalisierung derartig hinterherhinkt?

te Neues Dass noch Faxgeräte im Einsatz sind, ist ein Zeichen dafür, dass Deutschland in manchen Bereichen auch im internationalen Vergleich schwächelt. Das schwächt dann auch die Standortqualität aus Sicht der Unternehmen. Im Zug bricht das WLAN ständig ab, wenn man ein Auto zulassen möchte, muss jemand mit dem Personalausweis zum Straßenverkehrsamt. Da ist noch viel Luft nach oben bei der Digitalisierung. Das gilt allerdings nicht nur für die Öffentliche Hand, sondern auch für manches Unternehmen. Viele sind noch sehr analog aufgestellt oder stehen bei der Digitalisierung noch am Anfang. Wir reden ja längst nicht mehr nur über papierlose Büros, sondern über komplexe Steuerungen ganzer Produktionsprozesse.

Was bleibt vom Digitalisierungsschub in der Corona-Pandemie?

te Neues Videokonferenzen haben sich durchgesetzt und sind – auch wenn sie persönliche Kontakte nicht komplett ersetzen können – ein Segen. Viele Dienstreisen erübrigen sich, und trotzdem kommt man vergleichsweise persönlich mit Kunden oder Mitarbeitern an anderen Standorten in Kontakt. Das ist übrigens auch gut für den Klimaschutz.

Und noch einmal Corona: Die Creditreform rechnet mittelfristig mit einem Anstieg der Firmenpleiten. Herr Steinmetz, wie hat die Wirtschaft in der Region die Pandemie verkraftet?

Jürgen Steinmetz Das Jahr 2020 war wirklich schwierig, alle Kennzahlen zeigen, dass wir in einer tiefen Wirtschaftskrise waren. Der Wirtschaft in der Region ist es aber schnell gelungen, den Krisenmodus zu durchbrechen. Ein wirtschaftlicher Erholungsprozess setzte ein, der in hohem Maße auch der Industrie in unserer Region zu verdanken ist. Die wirtschaftliche Erholung lässt sich an Zahlen ablesen: Zum Jahresbeginn 2021 lag der Geschäftslageindex bei minus 8,3, im Frühsommer waren wir schon wieder bei plus 8,1, im Oktober dann bei plus 23,6.

Und wie ist die Lage aktuell?

Steinmetz Eingetrübt, wegen der bekannten Themen: nicht nur Corona, sondern auch Rohstoffknappheit, Energiekosten und Inflation. Der Geschäftslageindex liegt aber immer noch bei 20,3. Die Wirtschaft in der Region ist robust. Für 2022 wird allerdings eher mit einer Entwicklung seitwärts gerechnet. 2023, so die Hoffnung, geht es wieder aufwärts.

Das gilt für alle Branchen?

Steinmetz Natürlich sind manche Branchen von der Corona-Pandemie besonders betroffen: Freizeit, Gastronomie, Hotellerie, stationärer Einzelhandel haben zu kämpfen. Deshalb ist es richtig, dass die Politik jetzt schrittweise Lockerungen plant und zudem die Wirtschaftshilfen bis zum 30. Juni verlängert werden.

Auch den Fachkräftemangel haben Sie bereits 2017 als eines der drängendsten Probleme im Kammerbezirk beschrieben. Wie ist der Stand fünf Jahre später?

te Neues Das Problem ist nach wie vor akut und verschärft sich sogar noch. 46 Prozent unserer Mitgliedsbetriebe geben an, unter Fachkräftemangel zu leiden. Vor fünf Jahren waren es noch 30 Prozent. Die IHK investiert in viele Angebote für Ausbildung und Qualifizierung.

Was erwarten Sie von der Politik, um das Problem zu lösen?

te Neues Zum Beispiel, dass der Status der dualen Ausbildung angehoben wird. Es wird oft vermittelt, dass am besten jeder studieren sollte. Dabei bietet die duale, betriebliche Ausbildung beste Berufschancen, die durchaus vergleichbar sind. Das muss positiver dargestellt und bewertet werden. An die neue Bundesregierung richten wir die Forderung nach einem unbürokratischen Fachkräfteeinwanderungsgesetz.

Handeln die Kommunen vorausschauend, um den Standort zukunftsfit zu machen? Nach langem Tauziehen sind etwa die Pläne für ein interkommunales Gewerbegebiet von Krefeld und Meerbusch an der A44 vorerst vom Tisch. Eine Niederlage für die IHK, die sich dafür stark gemacht hatte?

Steinmetz Das Ergebnis ist absolut enttäuschend. Von allen Akteuren wurde das Gebiet als Premiumfläche von überregionaler Bedeutung beschrieben. Jetzt kommt es darauf an, dass die Kommunen wenigstens lokal, jeweils für sich, ein ausreichendes Angebot an Gewerbeflächen schaffen. Das ist für die Entwicklung des Standorts von großer Bedeutung.

Und die Kommunen handeln entsprechend?

Steinmetz Es gibt ja auch positive Beispiele. Denken Sie zum Beispiel an das interkommunale Gewerbegebiet an der Grenze von Grevenbroich und Jüchen. Außerdem sind im Regionalplan noch einige Flächen für gewerbliche Nutzung verankert. Diese gilt es auch zu entwickeln. Auch die Stadt Neuss sollte das Thema Gewerbegebiete im Blick behalten. Dort muss sehr genau analysiert werden, ob noch ausreichend Flächen zur Verfügung stehen. In der Vergangenheit hat die Stadt eine kluge Vorratspolitik betrieben, die zu vielen Unternehmensansiedlungen geführt hat, mit dem Effekt hoher Gewerbesteuereinnahmen, die auch für die Finanzierung von sozialen und kulturellen Projekten genutzt werden konnten. Wer das erhalten möchte, muss ein geeignetes Gewerbeflächenangebot auch für die Zukunft sicherstellen.

Nun gibt es in der Bevölkerung zahlreiche Widerstände gegen neue Gewerbegebiete…

Steinmetz …und gegen anderes mehr, zum Beispiel Windräder oder Photovoltaik in der eigenen Nachbarschaft, obwohl es eigentlich einen gesamtgesellschaftlichen Konsens gibt, dass wir aus der Kohle aussteigen und das 1,5-Grad-Ziel für den Klimaschutz erreichen wollen. Das ist eine große Herausforderung für die Politik. Und dafür braucht es in der Diskussion auch Beharrungsvermögen. Politik darf bei Widerständen gegen Zukunftsprojekte nicht nach der ersten kritischen Bürgerversammlung aufgeben.

Wie hat sich die IHK selbst in den vergangenen fünf Jahren entwickelt und welche Strukturveränderungen stehen noch an?

te Neues Seit 2017 sind wir gut vorangekommen, um die IHK schlanker und noch dienstleistungsorientierter aufzustellen. Gleichzeitig ist es uns gelungen, die IHK-Beiträge zu senken, ohne das Angebot zu reduzieren. Wir sind effizienter und digitaler geworden. Das hilft auch dabei, näher an unseren Mitgliedern, an unseren Kunden, zu sein.

Steinmetz Wir haben zum Beispiel Tablet-Prüfungen eingeführt, digitale Mitgliederbescheinigungen, Online-Tools wie den Insolvenz-Check und Beratungszeiten auch außerhalb der üblichen Öffnungszeiten, etwa am Samstag. Außerdem investieren wir in den Umbau des IHK-Gebäudes in Mönchengladbach und in den Neubau des Bildungszentrums in Neuss. Auch strukturell entwickelt sich die IHK weiter: weg von der klassischen Struktur der Regional- und Fachausschüsse hin zu Regionalforen und Branchennetzwerken. Ziel ist es, mehr Menschen zu erreichen sowie Politik und Verwaltungen stärker einzubinden.

Die Metropolregion Rheinland wurde auf Initiative vor allem der Industrie- und Handelskammern an den Start gebracht, sie kommt aber nicht wirklich sichtbar voran. Welches Potenzial sehen Sie bei der Metropolregion und wie wird sie in die Lage versetzt, dieses Potenzial auch abzurufen?

Steinmetz Ich glaube an das Potenzial der Metropolregion. Die Strukturen und Gremien müssen jedoch neu organisiert werden. Dieser Prozess soll zum Jahresende abgeschlossen sein. Vielleicht war die Metropolregion zu Beginn thematisch zu breit aufgestellt. Bei den Themen Verkehr und Infrastruktur sowie Energie und Klimaschutz kann sie jedoch eine starke Rolle spielen. Mit der Neuorganisation gibt es einen neuen Anlauf, um in Berlin und Brüssel auf unsere, auch im internationalen Vergleich sehr starke, Region aufmerksam zu machen.

Themenwechsel: Wie beurteilen Sie mit Blick auf die Wirtschaft in der Region den Start und das Programm der Ampel in Berlin?

te Neues Positiv sehe ich Ankündigungen zum Bürokratieabbau und zur Vereinfachung von Verwaltungsprozessen. Bei allen notwendigen Initiativen für den Klimaschutz wird es darauf ankommen, die Belange der Industrie nicht aus den Augen zu verlieren und den Standort Deutschland im internationalen Vergleich konkurrenzfähig zu halten.

Im Rhein-Kreis Neuss sind Politik und Wirtschaft verunsichert und besorgt wegen der ungeklärten Versorgungssicherheit beim möglicherweise schon auf das Jahr 2030 vorgezogenen Ausstieg aus der Braunkohleverstromung. Was muss passieren, damit Unternehmen Planungssicherheit bekommen und der Standort im Strukturwandel keinen Schaden nimmt?

Steinmetz Der Strukturwandel ist vor allem eine energiewirtschaftliche Fragestellung. Es kommt darauf an, dass bei den ehrgeizigen Ausstiegsplänen eine sichere alternative Stromversorgung zu international wettbewerbsfähigen Preisen garantiert ist. Wir haben ein Gutachten in Auftrag gegeben, das klären soll, inwiefern das möglich ist und welche Weichenstellungen hierfür vorgenommen werden müssen. Im April sollen die Ergebnisse vorliegen.

Was kann den Strukturwandel in der Region darüber hinaus positiv beeinflussen?

Steinmetz Die im Koalitionsvertrag der Ampel vereinbarten beschleunigten Planungs- und Genehmigungsverfahren müssen auch wirklich kommen. Ebenfalls entscheidend: eine eigene Bundesförderrichtlinie und eine Abkehr von der Jährlichkeit der Haushaltsmittel. Bei den Finanzhilfen für den Strukturwandel braucht es Planungssicherheit. Auch die direkte Förderung von Unternehmen sollte erleichtert werden, beispielsweise zur Umsetzung von Transformationsprozessen direkt in den Unternehmen. Das wäre zum Beispiel entscheidend für die Aluminiumindustrie im Rhein-Kreis Neuss, die noch weiter in die Kreislaufwirtschaft einsteigen möchte.

Die hohen Energiepreise machen nicht nur Verbrauchern, sondern auch Unternehmen zu schaffen, außerdem heizen sie die Inflation an. Mit welchen Folgen rechnen Sie für die IHK-Mitglieder?

Steinmetz 52 Prozent der Unternehmen sehen in den hohen Energiekosten ein Konjunkturrisiko, in der Industrie befürchten das sogar drei Viertel der Unternehmen. Die hohen Energiekosten sind ein erheblicher Nachteil im internationalen Wettbewerb. In Asien und den USA sind die Energiekosten viel niedriger und zuletzt weniger stark gestiegen. Deshalb ist es richtig, dass der Bund die EEG-Umlage kurzfristig abschaffen will. Ausreichen wird das jedoch wahrscheinlich nicht. Teilweise sind die Folgen der Preissteigerungen so gravierend, dass sich die Produktion nicht mehr lohnt und Anlagen und Maschinen abgestellt werden, was letztlich existenzbedrohend für die Unternehmen ist.

Außenpolitisch steht der Ukraine-Konflikt seit Wochen im Fokus. Welche Folgen hätten ein Krieg in der Ukraine und die für diesen Fall angekündigten harten Sanktionen gegen Russland für die exportorientierte Wirtschaft in der Region?