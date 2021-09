Bewertung durch Plattform „Abgeordnetenwatch“ : Noten für die Abgeordneten

Wermelskirchen Mit vier Abgeordneten war der Kreis während der vergangenen Legislaturperiode im Bundestag vertreten. Die Plattform „Abgeordnetenwatch“ hat gezählt, wer von ihnen wie viele Fragen auf der Internetseite beantwortet hat.

Die Bundestagswahl steht an und Herr M. will es genau wissen. Um 0.51 Uhr am 30. August schickt er seine Frage ab. „Sehr geehrter Herr Lindner, würde die FDP für eine ‚Ampelkoalition‘ zur Verfügung stehen bzw. wäre eine solche in der Praxis überhaupt (sinnvoll) umsetzbar? Danke! Gruß Jeffrey M.“ Eine Woche später, am 6. September um 16.08 Uhr, erhält er die Antwort. Die Freien Demokraten seien bereit zur Übernahme von Verantwortung. Bei der Entscheidung über Koalitionen zählten jedoch die Inhalte. Die Partei von Willy Brandt habe immer den Respekt der FDP. Aber welches Angebot Herr Scholz oder Frau Baerbock den Liberalen machen könnte? Da fehle dem Parteichef schlicht die Vorstellungskraft. Noch ein Versprechen, was es für die Wählerinnen und Wähler mit der FDP im Falle einer Regierungsbeteiligung alles nicht geben werde, dann beendet der Direktkandidat aus dem Rheinisch-Bergischen Kreis seine Nachricht. „Mit freundlichen Grüßen, Christian Lindner“.