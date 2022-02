Straßenverkehr im Rhein-Kreis Neuss : IHK fordert innerstädtisches Mobilitätskonzept

Rhein-Kreis Staus und stockender Verkehr, Lärm und Abgase – die hohe Verkehrsdichte in den Innenstädten belastet die Verkehrsteilnehmer sowie die Attraktivität der Citys und gefährdet die Erreichbarkeit ansässiger Unternehmen. Die IHK benennt Lösungsansätze.

In dem Positionspapier „Innerstädtische Mobilität im Rheinland 2030+“, das die Industrie- und Handelskammern im Rheinland vorgelegt und die Mitglieder der Vollversammlung der IHK Mittlerer Niederrhein in ihrer jüngsten Sitzung verabschiedet haben, wird aufgezeigt, wie aus Sicht der Wirtschaft Abhilfe geschaffen werden kann. „Mit dem Positionspapier möchten wir Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit für die Anforderungen und Bedürfnisse der betrieblichen innerstädtischen Mobilität sensibilisieren“, teilt IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz mit. „Unsere Städte sollen lebenswert bleiben und als wirtschaftlich bedeutsame Standorte für Einzelhandel, Gastronomie, Dienstleistungen, Produktionsstätten und vielem mehr gesichert werden.“

Weiterhin regen die Kammern die Einrichtung einer „Dialogplattform Wirtschaftsverkehr“ an. Das solle regelmäßige Gespräche zwischen Vertretern der Stadtverwaltung, Händlern, Speditionen, Paketdienstleistern und Kammern ermöglichen, um Verkehrsprobleme in den Innenstädten frühzeitig zu erkennen und zu lösen, so Borgmann.

Auch die bessere Anbindung des Umlands an das System des ÖPNV sowie eine bessere Integration von Radfahrern und Fußgängern in den Innenstadtverkehr finden sich unter den Forderungen. Aber auch die Unternehmen selbst seien ein wichtiger Baustein für die Reduzierung der innerstädtischen Verkehrsbelastung. „Um das betriebliche Mobilitätsmanagement voranzubringen, müssen wir das Verantwortungsbewusstsein der Unternehmen für das Mobilitätsbewusstsein von Kunden und Mitarbeitern weiter schärfen“, erklärt Steinmetz. „Mit unseren Mobilitätswochen zum Beispiel, mit denen wir im vergangenen Jahr in Mönchengladbach gestartet sind und die wir in diesem Jahr auch in Neuss anbieten, geben wir unseren Mitgliedsunternehmen die Gelegenheit, sich mit dem Thema zu befassen.“