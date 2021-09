Aus der „Hochzeit“ wird nichts : Sparkasse Wermelskirchen: keine Fusion mit Rade und Hückeswagen

Wermelskirchen In einer gemeinsamen Pressemitteilung haben am Freitag die beiden Bürgermeister und die Bürgermeisterin der drei beteiligten Städte mitgeteilt, dass die Sondierungsgespräche nicht zum Ziel geführt haben.

Ende Juni wurden die Mitarbeiter über erste Gespräche einer möglichen Hochzeit beider Sparkassen informiert. Eine Woche später platzte der Online-Artikel von „Finanz-Szene.de“ in die Gespräche und brachte die Sparkasse Radevormwald-Hückeswagen in die Bredouille. Darin war die Rede von diesem Geldinstitut als „Deutschlands schlechteste Sparkasse“. In dem „Finanz-Szene.de“-Beitrag schreibt der Autor unter anderem, die Sparkasse Radevormwald-Hückeswagen habe in vier der zurückliegenden fünf Geschäftsjahre – gemessen am Betriebsergebnis vor Bewertung – rote Zahlen geschrieben. Die laufenden Erträge reichten nicht aus, um die Verwaltungsaufwendungen zu decken, heißt es in dem Bericht. Offensichtlich hat die Sparkasse Radevormwald-Hückeswagen auch im Anlagegeschäft kein glückliches Händchen gehabt, in dem die Erlöse in der gleichen Zeit um etwa ein Drittel gefallen sind, schreibt der Autor. Auch von zu hohen Personalkosten war die Rede.