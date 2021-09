Rhein-Berg : Zum herbstlichen Vogelzug an die Große Dhünn-Talsperre

Auf eine herbstliche Entdeckungstour an die Große Dhünn-Talsperre und die Dhünn-Vorsperren führt das „aqualon-Tourenprogramm“, um Zugvögel auf dem Weg in den Süden zu beobachten. Foto: dpa/dpa-infografik GmbH

Rhein-Berg Zusammen mit Reinhold Kappenstein können Interessierte an der Großen Dhünn-Talsperre einzigartige Rastplätze und Rückzugsorte für seltene Vögel auf ihrer Reise in den Süden beobachten.

Auf eine herbstliche Entdeckungstour an die Große Dhünn-Talsperre und die Dhünn-Vorsperren geht es am Sonntag, 3. Oktober, im Rahmen des „aqualon-Tourenprogramms“. Zusammen mit Reinhold Kappenstein werden einzigartige Rastplätze und Rückzugsorte für seltene Vögel auf ihrer Reise in den „Winterurlaub“ in den Süden besucht.