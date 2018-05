Wermelskirchen: Freimaurer wollen Vorurteile mit Ausstellung abbauen

Wermelskirchen Bis Sonntag informiert die Johannisloge in den Bürgerhäusern über Historie, Ziele und Inhalte.

Dass die Freimaurer mit einer Ausstellung außerhalb ihres Logenhauses über sich, ihre Historie und Ziele informieren, ist ungewöhnlich. Public Relation ist nicht ihre Sache, die Werbung von Mitgliedern laut eigenen Statuten sogar untersagt. Bis zum morgigen Sonntag präsentiert die Johannisloge "Zu den Romeriken Bergen" in den Bürgerhäusern auf der Eich mit Texten, Fotos und Zeichnungen in Schautafeln auf Stellwänden "Geschichte, Ziele und Inhalte der Freimaurerei".

Das Ziel der Ausstellung läge nahe, meint Arndt Halbach: "Wir wollten einmal etwas in Wermelskirchen machen. Darüber hinaus möchten wir uns erklären und sicherlich Vorurteile abbauen." Nicht ausgeschlossen sei, dass die Ausstellung auch einmal in Hückeswagen oder Radevormwald gezeigt werde, aber: "Wir entwickeln uns, werden moderner. Wir müssen jedoch lernen, wie wir mit solchen Aktivitäten öffentlich wirken."

Die ansonsten eher introvertierten Freimaurer erstellten die Ausstellung in Eigenregie zu ihrem 110-jährigen Bestehen. Seither zeigt die Johannisloge die Ausstellung in ihrem Logenhaus an der Wilhelm-Schuy-Straße in Remscheid (Nähe Ebertplatz) regelmäßig bei der "Nacht der Kultur". 2017 blickte die Remscheider Loge auf ihr 115-jähriges Bestehen zurück.