Wermelskirchen: Neue Verhaltensregeln für das Wandern

Wermelskirchen Im Naturschutzgebiet müssen Besucher besondere Rücksicht nehmen: Für Touren mit bis zu 20 Teilnehmern, die kostenpflichtig sind und öffentlich beworben werden, muss der Kreis nur informiert werden.

Die in den vergangenen Jahren geschaffene hervorragende Wanderinfrastruktur bietet dazu zahlreiche Möglichkeiten, heißt es in einer Pressemitteilung der Kreisverwaltung. In den Naturschutzgebieten muss allerdings besondere Rücksicht auf die Tier- und Pflanzenwelt genommen werden. Dazu zählt beispielsweise, die Wanderwege nicht zu verlassen, Hunde an der Leine zu führen oder auf das Grillen zu verzichten. Denn bereits direkt am Wegesrand befinden sich viele schützenwerte Pflanzen- und Tierarten, die nicht zuletzt die Attraktivität und den Reichtum der Naturschutzgebiete ausmachen. Und das gilt es zu bewahren. "Die Natur des Rheinisch-Bergischen Kreises ist auch für Menschen aus den nahegelegenen Ballungsgebieten sehr attraktiv und ist daher stark besucht", sagt Dezernent Gerd Wölwer und ergänzt, dass "wir uns über jeden Gast freuen. Damit die Attraktivität erhalten bleibt, ist es aber notwendig, dass auf die schützenwerte Natur Rücksicht genommen wird."