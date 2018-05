Wermelskirchen : Ultramarin-Wandmalerei entdeckt

Ein Stück Geschichte: Michaela Böllstorf zeigt den am besten erhaltenen Teil der Malerei, die gefunden und rekonstruiert wurde. Foto: Stephan Singer

Wermelskirchen Im Haus Thomas-Mann-Straße 6 fand die Stadt Wermelskirchen als Eigentümerin und Bauherrin eine fast 150 Jahre alte Stubengestaltung. Ein rekonstruierter Teil bleibt als "Muster" sichtbar. Wer dort einzieht, steht aber noch nicht fest.

Eine kleine Sensation für Historiker entdeckte die Stadt Wermelskirchen als Bauherrin und Eigentümerin bei Sanierungsarbeiten im Haus Thomas-Mann-Straße 6. Unter sieben Tapetenschichten tauchten fast 150 Jahre alte Stubenmalereien auf. Der Clou dabei: Die damals verwendete blaue Farbe ist das Ultramarin, das der gebürtige Wermelskirchener Carl Leverkus entwickelte.

Als die privaten Mieter im Herbst 2016 die erste Etage des Hauses, das unter anderem auch das Schiedsgericht beherbergt, verließen, stellte das Amt für Gebäudemanagement einen Sanierungsbedarf fest. Die Arbeiten nahmen ihren Lauf, unter anderem geflüchtete Menschen wurden beispielsweise für das Abreißen von Tapeten beschäftigt. "Als Bauleiterin entdeckte ich dann die Stubenmalerei", erinnert sich Michaela Böllstorf, die beim städtischen Gebäudemanagement für die Untere Denkmalbehörde zuständig und Sachgebietsleiterin Hochbau ist. Sie recherchierte die Historie des Hauses, das unmittelbar vor der Begegnungsstätte (Ausländerzentrum) an der Thomas-Mann-Straße steht. Erbauer war einst die Mützenfabrik C. Mebus, später nutzten es die Stadtsparkasse und der Kreis als Kindsfürsorgehaus, bevor es die Stadt Wermelskirchen kaufte. "Das Gebäude, das vermutlich als Wohn- und Bürohaus errichtet wurde, entstand in der Zeit zwischen 1870 und 1891 - aus diesen Jahren haben wir verlässlich datierte Fotos von der Straße ohne und mit Haus", erläutert Michaela Böllstorf ihre Nachforschungen. In den 1930er-Jahren sei noch ein Anbau auf der westlichen Seite des Hauses erfolgt.

Info Eine öffentliche Nutzung ist wünschenswert Nutzung Einig sind sich Bürgermeister Rainer Bleek und der Technische Beigeordnete Thomas Marner, dass eine öffentliche Nutzung und eine Zugänglichkeit der Stubenmalerei wünschenswert sei. Aber der Altbau ist nicht barrierefrei. Eine Unterbringung des Stadtarchivs ist aus statischen Gründen nicht möglich: Die bestückten Regale sind schlicht zu schwer. Kein Nagel "Was hier passiert, wissen wir noch nicht. Wir schließen nichts aus", sagt Marner: "Niemand möchte, dass jemand einen Nagel in die Malerei hineinschlägt."

Nach ihrer Entdeckung schaltete die Denkmalschützerin der Stadt das Rheinische Amt für Denkmalpflege beim Landschaftsverband Rheinland ein. Die Fachleute bestätigten: Das Blau ist das Ultramarin von Carl Leverkus, der sein erstes Werk 1834 in Wermelskirchen etwa am heutigen Standort des Stadt-Karrees an der Telegrafenstraße erbaute, später wegen der Nähe zum Transportweg Rhein nach Wiesdorf umzog und somit ein Wermelskirchener quasi Leverkusen gründete.



"Das ist ein sehr, sehr, sehr seltener Fund. Ein behutsamer Umgang war und ist angezeigt. Wir wollen das exemplarisch für die Nachwelt erhalten", sagt Michaela Böllstorf.

Deshalb hat die Brühler Restauratorin Katja Piech nach Vorarbeit des Wermelskirchener Stuckateurs Patrik Thost einen Teilbereich in einem der Zimmer mit Leinölfarbe wieder hergestellt. Leinölfarbe ist mit Pigmenten versetzt und hat dadurch eine stärkere Leuchtkraft als herkömmliche Wandfarbe. Alle übrigen Wände wird die Stadt nun mit Vliestapete versehen und weiß streichen. Die Vliestapete lässt sich in Zukunft entfernen, ohne dass der Untergrund Schaden nimmt. "Zur Dokumentation reicht es, einen sichtbaren Ausschnitt zu erhalten, der genauso den Anstoß der Fläche an eine Tür und die Fußleiste sowie den Übergang zur Decke zeigt", erläutert Michaela Böllstorf das Vorgehen. "Eine komplette Restauration eines Raums wäre zu teuer." Allein der Ausschnitt habe zwischen 5000 und 6000 Euro gekostet. "Die ursprüngliche Raumstruktur ist eh nicht mehr herzustellen, da in den Jahren Türen versetzt und Wände gezogen wurden. Wir wollen uns nichts ausdenken, sondern Beweissicheres erhalten", sagt die Fachfrau für Denkmalschutz.

