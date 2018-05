Ansichtssache: Für die Kulturszene brechen spannenden Zeiten an

Wermelskirchen Die kulturelle Landschaft in Wermelskirchen wird sich verändern. Die Kräfte sollen gebündelt werden, ein Netzwerk soll entstehen. Ein Neuanfang.

Es ist zwar kein richtiges Erdbeben, aber ordentlich durcheinandergewirbelt wird die kulturelle Landschaft in Wermelskirchen schon. Der Erste Beigeordnete Stefan Görnert macht die Kultur zur Chefsache und möchte sie zentral in die Mitte der Gesellschaft rücken. Und zwar Kultur in allen Formen, Farben und Möglichkeiten. Und da hat die Kleinstadt mit Herz jede Menge zu bieten. Deshalb ist es auch ganz wichtig, alle Akteure ernsthaft mit ins Boot zu holen. Niemand darf sich abgehängt fühlen, denn das sorgt für schlechte Stimmung. Dass sich die Stadt mit Achim Stollberg einen absoluten Fachmann als Kulturmanager vorstellen kann, ist nachvollziehbar, nur muss das Aufgabengebiet des neuen Mannes klar festgezurrt werden. Der Eindruck, dass die Kattwinkelsche Fabrik in der Vergangenheit für sich autark gearbeitet hat, täuscht nicht. Wie sollte es auch anders sein? Sie war schließlich ein Eigen-Betrieb - und im Wort "Eigen" steckt die Selbstständigkeit ja schon drin. Jetzt obliegt der Kulturbetrieb der Stadt und wird sich verändern müssen. Davon profitieren dann auch die anderen Kulturtreibenden in der Stadt. Für die Kulturszene brechen spannende Zeiten an.