Endlich auch in Wemelskirchen : Mobiles Impfen ohne Termin im Rathaus-Innenhof

Wermelskirchen Anfang der Corona-Krise hatten Stadt, Politiker und der Leitende Impfarzt ein Impfzentrum auch im Nordkreis gefordert. Das wurde abgelehnt. Jetzt, nach über einem Jahr, wird dies durch die mobile Impfstation möglich.

Die Impfungen finden regelmäßig mittwochs in der Zeit von 12 bis 20 Uhr im Innenhof des Rathauses an der Telegrafenstraße 29-33 statt.

Mitzubringen sind ein Impfausweis (falls vorhanden) sowie ein Personalausweis. Bei Personen unter 16 Jahren ist das Einverständnis der Erziehungsberechtigten erforderlich. Der Termin für die Zweitimpfung wird direkt bei der Impfung vereinbart und kann entweder in der mobilen Impfstation oder im Impfzentrum in Bergisch Gladbach stattfinden. Bürgermeisterin Marion Lück ist glücklich: „Ich freue mich, dass der Kreis und die Feuerwehr Bergisch Gladbach ein so unkompliziertes Impfangebot bei uns vor Ort möglich machen. Natürlich kann sich jeder auch weiterhin bei den Ärzten in Wermelskirchen impfen lassen. Ich hoffe, dass wir durch das zusätzliche Angebot dem Ziel einer möglichst hohen Impfquote ein großes Stück näher kommen.“