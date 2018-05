Wermelskirchen: Beim Ausparken Fußgängerin (62) übersehen

Wermelskirchen

Eine 62-Jährige ist am Donnerstagmorgen bei einem Unfall leicht verletzt worden. Die Wermelskirchenerin war nach Angaben der Polizei gegen 9.30 Uhr zu Fuß unterwegs. Sie benutzte einen Durchgang, um vom Busbahnhof auf den Parkplatz eines Discounters zu gelangen. Als sie den Parkplatz erreicht hatte, spannte sie ihren Regenschirm auf. Zeitgleich rangierte eine 73-jährige Peugeot-Fahrerin aus einer Parklücke und fuhr in Richtung Ausfahrt des Parkplatzes an der Thomas-Mann-Straße. Dabei berührte sie die Fußgängerin. Bei der späteren Befragung durch die Polizei gab sie an, möglicherweise von dem Schirm irritiert gewesen zu sein. Die Leichtverletzte wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben, teilte die Polizei gestern mit.