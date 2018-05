Wermelskirchen : Mit den Klienten immer auf Augenhöhe

Wechsel der Leitung im Sozialpsychiatrischen Zentrum (v. l.): der neue Bereichsleiter Jörn Dreißigacker, Vorgängerin Ulrike Böhm und Bernhard Schweyher vom Vorstand. Foto: jürgen moll

Wermelskirchen Nach 30 Jahren verabschiedete der Verein "Alpha" gestern Ulrike Böhm, die Leiterin des Sozialpsychiatrischen Zentrums. Dem Verein wird sie noch erhalten bleiben. Jörg Dreißigacker übernimmt beim SPZ ihre Nachfolge.

Damals als Ulrike Böhm beim Bewerbungsgespräch saß, sagte jemand: "Wir hier bei Alpha begegnen den Menschen auf Augenhöhe." Das blieb hängen, weil es der jungen Frau gefiel. Genauso wollte sie Menschen mit psychischen Erkrankungen oder in seelischen Krisensituationen begegnen, auf Augenhöhe. Und deswegen sagte Ulrike Böhm zu, als ihr der Verein schließlich die halbe Stelle im ambulant betreuten Wohnen anbot. Das ist fast 30 Jahre her.

Ulrike Böhm hat seitdem die Höhen und Tiefen des Vereins miterlebt und mitgestaltet. Seit 1993 war sie als Leiterin des damals frisch gegründeten Sozialpsychiatrischen Zentrums im Einsatz. Gestern Nachmittag verabschiedeten ihre Kollegen und die Geschäftsführung Ulrike Böhm mit viel Wehmut in den Ruhestand.

Info Nachfolger aus Hilden übernimmt die Aufgaben Zukunft Jörn Dreißigacker hält ab sofort die Fäden im SPZ zusammen. Der 45-jährige Sozialpädagoge hatte zuvor zehn Jahre für die Suchthilfe in Wuppertal und in Velbert gearbeitet. Verein Er sei "ganz verknallt in Alpha", erklärte Dreißigacker. Die Menschen würden den Klienten sehr viel Wertschätzung entgegenbringen.

Ihre Ruhe und Gelassenheit habe er sich oft gewünscht, bekundete Geschäftsführer Bernhard Schweyher. Gestritten, gelitten, gelacht und gefreut habe man sich in den vielen gemeinsamen Jahren. "In den 1990ern hatte Alpha keinen guten sozialpsychiatrischen Ruf in der Region", erinnerte Schweyher. Ärzte und Krankenhäuser hätten nur selten Patienten an den Verein überwiesen. "Durch die Art von Ulrike Böhm hat sich das drastisch verändert", betonte der Geschäftsführer. Heute sei "Alpha" ein guter und verlässlicher Partner.



Die Entwicklungen des Vereins hatte Ulrike Böhm damals, Ende der 1980er-Jahre, nicht einmal kommen sehen. Sie kam aus der Arbeit mit Kindern, wollte mit Menschen etwas aufbauen und Beziehungsarbeit leisten. Als sich "Alpha" 1993 aber um das Sozialpsychiatrische Zentrum bewarb und den Zuschlag bekam, übernahm sie die Leitung. "Ein Jahr später sind wir in die Villa umgezogen", erinnerte sie sich zum Abschied, "und wir dachten noch: Die ist so riesig, wie sollen wir sie nur mit Leben füllen?" Heute platze das Haus an der Dabringhauser Straße aus allen Nähten. Jeden Tag steht ein Angebot für Menschen mit psychischen Erkrankungen oder in seelischen Lebenskrisen auf dem Programm. Vom offenen Treff bis zur Kochgruppe: Wer nicht alleine sein will, findet hier Anschluss mit seinen Problemen und Gelegenheit zu Krisengesprächen. 250 Menschen in Wermelskirchen und den Außenstellen Leichlingen und Burscheid nehmen das Angebot an.

Aber auch jener Bereich, der Ulrike Böhm einst zu "Alpha" gezogen hatte, blieb Teil ihres Alltags: die ambulante psychiatrische Versorgung, die sicherstellt, dass Menschen in ihrer eigenen Wohnung die Unterstützung bekommen, die sie brauchen. Auch die Fäden für die Reha-Einrichtung für Jugendliche und die Tagesstätte in Burscheid hielt Ulrike Böhm in Wermelskirchen bisher zusammen. "Eigentlich war ich gar nicht der Schreibtisch-Typ", räumte sie ein. Aber sie habe gelernt und sei mit ihren Aufgaben gewachsen. "Aber den Kontakt zu den Klienten habe ich nie aufgegeben", sagt sie, "der war mir wichtig." Und den wussten die Menschen zu schätzen, die Konstanz, die Ulrike Böhm bot - fast 30 Jahre. "Es ist das Gefühl, etwas Sinnvolles zu tun, das mich angetrieben hat", sagt sie.

Mit dem Ruhestand nimmt sie sich nun mehr Zeit für ihr Enkelkind, Pferd und Hund - und sie will sich für das Bogenprojekt des Vereins engagieren. Ihrem Motto bleibt sie treu, das steht außer Frage. Sie wird den Menschen auf Augenhöhe begegnen.

