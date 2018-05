Wermelskirchen: Fachkräftemangel - Adler-Apotheke muss schließen

Wermelskirchen Schlaflose Nächte liegen hinter Apothekerin Barbara Schwinghammer-Steinbach. Sie hat sich die Entscheidung nicht leicht gemacht, aber ihr bleibt keine andere Wahl: Sie muss die Adler-Apotheke zum 30. Mai schließen. Am Mittwoch, 13 Uhr, ist Schluss.

"Ich wollte das Traditionshaus mit mehr als 200-jähriger Geschichte gerne erhalten, aber ich schaffe es nicht", sagt sie. Der Fachkräftemangel und nicht der Umsatz seien ausschlaggebend für die "bittere Entscheidung" gewesen. Zurzeit gebe es viele Krankheitsfälle unter den Mitarbeitern, es sei nicht möglich, die Ausfälle adäquat mit Fachpersonal zu ersetzen. "Wermelskirchen für Apotheker attraktiv zu machen, ist schwierig", sagt Schwinghammer-Steinbach. In den Großstädten gebe es mehr approbierte Kräfte und flexiblere Arbeitszeiten. Vor allem die gesetzliche Notdienstregelung macht der Apothekerin zu schaffen. "Sie müssen 25 Dienste pro Apotheke pro Jahr übernehmen. Wenn sie nicht genügend Fachkräfte haben, können sie das nicht mehr stemmen", sagt Barbara Schwinghammer-Steinbach, die noch die Apotheke an der Post und die Oberbergische Apotheke in Hückeswagen betreibt. Die Apothekerin ist auch traurig, weil der Standort der Adler-Apotheke an der oberen Eich ideal ist. "Eine Superlage, absolut toll. Das honorieren die Stammkunden, deshalb schmerzt die Schließung umso mehr", sagt sie. Ganz wichtig: Niemand verliert seinen Job, die Kräfte werden auf die Apotheke an der Post verteilt, so dass die Kunden dort auch die bekannten Gesichter wiedersehen. Es gibt weitere Probleme: "Die neue Datenschutzgrundverordnung bereitet uns Kopfzerbrechen, die erfordert viel Arbeit" sagt die Apothekerin. Sie muss in neue Soft- und Hardware investieren, braucht einen externen Experten. Das kostet. "Und wenn ich nicht umstelle, drohen saftige Geldbußen", sagt Barbara Schwinghammer-Steinbach.