E-Bike-Verleih in Wermelskirchen : E-Bike-Flotte um 22 Räder aufgestockt

Rhein-Berg Beim Verleihsystem für E-Bikes im Rheinisch-Bergischen kreis ist der Startschuss für die zweite Ausbaustufe gefallen. Im Frühsommer werden neue Stationen in Witzhelden und Rösrath eröffnet.

Die Aufstockung der Flotte ist Teil der zweiten Ausbaustufe, in deren Verlauf im Frühsommer auch die neuen Stationen in Leichlingen-Witzhelden und in Rösrath-Halfenhof eingerichtet werden. Bis es so weit ist, werden an diesen – bisher noch virtuellen – Stationen aber auch stets einige Räder zur Verfügung stehen. An den weiteren virtuellen Stationen können die Räder zusätzlich abgegeben werden.

An der Spitze bei den Ausleihzahlen liegt der Bahnhof in Rösrath. Hier wurden mehr als 1050 Räder gebucht. Gut nachgefragt sind auch die Räder an der S-Bahn-Station Bergisch Gladbach mit 867 sowie die Station am Raiffeisenplatz in Burscheid mit 784 Ausleihen. An der Station in Wermelskirchen wurden die sechs Räder seit August vergangenen Jahres 685 Mal ausgeliehen. Zwei weitere virtuelle Stationen gibt es in Dhünn und Dabringhausen: Die Station in Dabringhausen, an der Räder abgegeben und ausgeliehen werden können, ist die viertbeliebteste virtuelle Station im Kreis – mit 88 Rückgaben.