Krieg in der Ukraine : Geflüchtete brauchen Rückzugsraum

Wermelskirchen Die Stadtverwaltung hat für die vielen ehrenamtlichen Helfer die wichtigsten Fragen und Antworten über mögliche Hilfen für Geflüchtete aus der Ukraine aufgelistet. Damit soll ihr Engagement erleichtert werden.

Kann ich Geflüchtete bei mir zu Hause aufnehmen? Die Stadt erlebt gerade eine großartige Welle der Unterstützung und Hilfsbereitschaft. Im Moment ist für die Menschen, die aus der Ukraine geflüchtet sind, das Wichtigste die Unterbringung für die erste Zeit in Wermelskirchen. Wenn Bürger ein Zimmer oder ein Bett für Flüchtlinge aus der Ukraine anbieten wollen, nehmen sie Kontakt auf per Mail an wermelskirchenhilft@wermelskirchen.de. Das ist das zentrale Mailpostfach des städtischen Amtes für Soziales und Inklusion, das gemeinsam mit der Initiative „Willkommen in Wermelskirchen“ und dem Verein „Tafel Wermelskirchen“ die Unterbringung der Geflüchteten organisiert. Wichtig für die angebotenen Räumlichkeiten: Die Geflüchteten brauchen mindestens einen Rückzugsraum für sich selbst. Beispielsweise das Gästezimmer im eigenen Haushalt. Wer Geflüchtete bei sich aufnimmt, sollte sich allerdings schon im Vorfeld darüber klar sein, dass der Aufenthalt länger als nur einige Tage andauern wird. Wer dennoch bereit ist, sein Haus oder die Wohnung für geflüchtete Menschen zu öffnen, meldet sich. Angegeben werden sollte gleich, ob die Unterkunft eher für ältere Personen, oder kleine Kinder oder gar Familien mit Haustieren passen würden.

Ich habe bereits Geflüchtete aus der Ukraine aufgenommen: Was muss ich nun beachten und tun? Die Personen sollten umgehend einen Termin per Mail unter

Info Infos werden laufend aktualisiert Stadt Die Informationen für Flüchtlinge aus der Ukraine werden von der Stadtverwaltung laufend auf der Homepage www.wermelskirchen.de aktualisiert. Impfen Alle Infos zum Impfen in ukrainischer Sprache bietet der Kreis auf seiner Homepage.

wermelskirchenhilft@wermelskirchen.de mit den Mitarbeiterinnen des Amtes für Soziales und Inklusion vereinbaren. Diese helfen bei den notwendigen Formalitäten. Dazu gehören unter anderem die Erstregistrierung vor Ort, die Anmeldung der Geflüchteten, der Antrag zur Gewährung von Sozialleistungen und Krankenversicherungsschutz. Außerdem klären die Mitarbeiterinnen auch gerne die Anmeldungen in der Schule für schulpflichtige Kinder, teilt die Stadtverwaltung mit.

Ich möchte Wohnraum anbieten für Geflüchtete aus der Ukraine Schreiben Sie eine E-Mail mit den relevanten Daten (Wohnung, Gästezimmer, Größe etc) an wermelskirchenhilft@wermelskirchen.de. Da jede Wohnung und jeder Wohnraum individuell ist, werden die Mitarbeiter des Sozialamtes jedes Angebot persönlich besprechen. Dafür muss eine Telefonnummer für Rückfragen und Terminabsprachen angegeben werden.

Ich möchte Wohnraum an Geflüchtete vermieten Grundsätzlich ist für die Unterbringung der bedürftigen ukrainischen Geflüchteten in einer Kommune das Sozialamt zuständig. Das Angebot muss den kreislichen Richtlinien für die kommunale Unterbringung Bedürftiger in Bezug auf Kosten und Quadratmetern entsprechen. Dieses wird durch das Sozialamt geprüft.

Welche Leistungen stehen den Geflüchteten zu? Nach der ersten Registrierung vor Ort haben die Geflüchteten ein Anrecht auf soziale Leistungen und medizinische Versorgung. Im Verlauf des Aufenthaltes erfolgt die endgültige Registrierung durch die Ausländerbehörde des Rheinisch-Bergischen Kreises, die dann ein Aufenthaltsrecht von zunächst einem Jahr erteilt. Wichtig: Staatsbürger der Ukraine können sich zwar ohne Visum bis zu 90 Tage lang legal in Deutschland aufhalten. Wenn sie aber soziale Leistungen wie finanzielle Unterstützung, medizinische Versorgung oder Unterbringung benötigen, müssen sie sich registrieren lassen, um einen Anspruch auf staatliche Unterstützung zu erhalten.

Gibt es Deutschkurse für Ukrainerinnen und Ukrainer? Deutschkurse bietet die Initiative „Willkommen in Wermelskirchen“ an. Infos auf der Website https://www.wkiwk.de/angebote-2/

Gibt es Freizeitangebote für die Geflüchteten? Auch dazu bietet „Willkommen in Wermelskirchen“ einige Angebote an. Infos finden Sie auf der Website der Initiative unter www.wkiwk.de oder per Mail an info@wkiwk.de

Sportangebote Die meisten Sportvereine stellen ihr Angebot kostenfrei für Geflüchtete aus der Ukraine zur Verfügung. Informationen dazu erteilen die jeweiligen Vereine. Eine Liste der Vereine finden Sie hier: https://bit.ly/3Lald5b

Coronaschutz-Impfung für Geflüchtete Die Impfung zum Schutz vor dem Coronavirus können sich Interessierte zu den regulären Impfzeiten in der Impfstation im Bürgerzentrum, Telegrafenstraße 29-33, abholen. Die Öffnungszeiten sind: mittwochs von 14 bis 18 Uhr freitags von 14 bis 18 Uhr samstags von 10 bis 14 Uhr. Die Geflüchteten brauchen nur einen amtlichen Ausweis mit Foto vorlegen. Ersatzweise bekommen sie eine Bescheinigung über die Impfung und können sich in jeder Apotheke ein digitales Impfzertifikat ausstellen lassen. Einen gelben Impfpass (für alle künftigen Impfungen) bekommen sie ebenfalls in der Apotheke oder beim Arzt.