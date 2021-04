Klinik Wersbach in Witzhelden : Die heilsame Wirkung des Singens

Info

Verein Singende Krankenhäuser ist ein internationales Netzwerk zur Förderung des Singens in Gesundheitseinrichtungen. Seine Vision ist ein Gesundheitswesen, in dem Menschen die heilsame Wirkung des Singens erlebbar und zugänglich gemacht wird. Zahlreiche Forschungen und Studien belegen die vielfältigen gesundheitsfördernden Wirkungen des Singens auf Körper, Geist und Seele.

Singleiterin Kerstin Kellermann hat an der Fachhochschule für Musiktherapie in Heidelberg ihren Abschluss als Diplom-Musiktherapeutin erlangt. Sie arbeitete in psychiatrischen und psychosomatischen Kliniken in Freiburg und Waldbreitbach. Seit 2006 ist sie in der Klinik Wersbach als Musiktherapeutin tätig. Ihr Zertifikat als Singleiterin erhielt sie im März 2021.