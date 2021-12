Fahrplanwechsel der Wupsi : Busse fahren bald öfter nach Leichlingen

Leichlingen Ab dem 12. Dezember gilt mit dem neuen Fahrplan der Wupsi für Leichlinger:

Die neuen Linien 258 und 278 stellen zwischen Leichlingen und Witzhelden einen 30-Minuten-Takt her. Dies stellt auch eine deutliche Verbesserung für den Anschluss an die RB48 Richtung Köln dar. Jeweils einmal pro Stunde werden die Linien bis nach Hilgen und in Richtung Leverkusen verlängert.