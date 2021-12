Corona in Mönchengladbach : Covid-Kranke in Klinik – Lage ist noch stabil

In einigen Städten sind zeitweise schon keine Intensivbetten mehr frei. In Mönchengladbach ist es noch nicht so dramatisch. Foto: dpa/Peter Kneffel

Mönchengladbach Auch wenn Mönchengladbach derzeit besser dasteht als viele andere Kommunen: Die vierte Welle hat auch unsere Stadt erreicht. Wie ist die Situation? Was ist zu tun? Darüber sprachen Experten in einer Videokonferenz.

Von Kurt Lehmkuhl

Die vierte Welle in der Corona-Pandemie ist über Deutschland hereingebrochen, wie ist die aktuelle Lage in Mönchengladbach und was ist zu tun? Um solche Fragen ging es bei einer Internet-Konferenz, zu der der CDU-Landtagsabgeordnete Jochen Klenner eingeladen hatte.

Die Krankenhäuser in Mönchengladbach befänden sich durchaus in einer „stabilen Lage“ hinsichtlich der Covid-Patienten, glaubte Prof. Huan Nguyen, Chefarzt der Medizinischen Klinik und stellvertretender Ärztlicher Direktor im Rheydter Elisabeth-Krankenhaus, im Namen aller Mönchengladbacher Hospitäler sagen zu können.

„Alle planbaren Operationen können durchgeführt werden“, erklärte Nguyen, der im Elisabeth-Krankenhaus auch für die Betreuung von Covid-Patienten zuständig ist. Trotz eines Anstiegs der Infektionszahlen gebe es keinen exorbitanten Anstieg der Patienten. Rund 70 Prozent der Covid-19-Patienten seien ungeimpft. Bei den geimpften Patienten seien es in aller Regel solche über 70 Jahren mit Vorerkrankungen. „Instabil“, so Nguyen, sei hingegen die Situation beim Pflegepersonal. Das sei der Knackpunkt. Dennoch gelte derzeit, dass in den Kliniken die Situation gut beherrschbar sei, „wenn es nicht zu einem dramatischen Anstieg kommt“, so Nguyen.

Vor einem solchen Anstieg warnte der Mönchengladbacher Bundestagsabgeordnete Günter Krings (CDU). Die Lage sei dramatisch: „Der Scheitelpunkt der vierten Welle ist etwa in zwei Wochen erreicht.“ Die Zeit bis Weihnachten müsse genutzt werden, diese Welle zu brechen. Zur Durchführung von Veranstaltungen in dieser Situation sagte Krings: „Man muss nicht alles machen, was man machen kann.“ Er sei nicht per se gegen eine Impfpflicht, aber man müsse erkennen, dass eine Impfung zum jetzigen Zeitpunkt erst Wirkung zeige in einigen Wochen nach Weihnachten bei der nächsten Welle.

In dieser Auffassung bestätigte ihn der Mönchengladbacher Kinderarzt Ralph Köllges. Die Weichen für eine Auffrischungsimpfung seien viel zu spät gestellt worden und es sei viel zu lange auf die hartnäckigen Impfgegner zugegangen worden. „Das bringt nichts“, meinte Köllges. Auch monierte er die Diskussion über die Wirksamkeit der Impfstoffe von Biontec und Moderna bei der dritten Impfung. Köllges: „Das ist völliger Quatsch. Beide sind Top-Impfstoffe und effektiv.“ Wichtig sei, dass aufgefrischt werde.

Mit der dritten Impfung, aber auch der Erst- und Zweitimpfung gehe es nur schleppend voran, monierte nicht nur Jochen Klenner. Er kritisierte erneut, dass die offenen Impfaktionen ohen Terminvereinbarung im Minto und im Karstadtgebäude eingestellt wurden. Das Impfzentrum im Nordpark allein reiche nicht, meint Klenner, der auch Mitglied des Gesundheitsausschusses des Landtages ist. Um noch mehr Menschen zu einer Impfung zu bewegen, müsse es mehr niedrigschwellige Angebote geben, meinte Krings. Marcel Küsters von der Barmer-Krankenkasse ergänzte: „Jeder, der sich engagiert, bekommt eine dritte Impfung.“ Dennoch sei es erforderlich, aktiv auf die Menschen zuzugehen: „Wir erreichen nicht immer die, die eine Impfung benötigen.“

Erfreuliche Zahlen wurden von Vertretern der Pflege genannt. 99 Prozent der Heimbewohner und 98 Prozent des Pflegepersonals in den sieben Altenheimen der Sozial Holding seien geimpft, erklärten Helmut und Susanne Wallrafen zur Lage in den Heimen der städtischen Tochtergesellschaft. Nahezu 100 Prozent betrage die Quote im Rettungsdienst und rund 95 Prozent im Pflegedienst, ergänzte Mike Boochs für das Deutsche Rote Kreuz Mönchengladbach.