Gemeinde meldet Zwischenstand der Arbeiten : Sozial-diakonisches Zentrum Witzhelden gedeiht

Leichlingen-Witzhelden Das denkmalgerecht sanierte Pfarrhaus öffnet 2022. Wohnangebote, unter anderem für Senioren, sollen Ende kommenden Jahres fertiggestellt sein.

Alles begann mit einer Vision im Presbyterium der Ev. Kirchengemeinde Witzhelden zum Thema: „Evangelische Zukunft gestalten im Schatten des Alten vom Berge.“ Seitdem seien viele Jahre vergangen, in denen alle Beteiligten diskutierten, planten, reflektierten. Es hat sich gelohnt. „Das Ergebnis kann sich für das Höhendorf sehen lassen. Entstanden ist die Idee eines Sozial-Diakonischen-Zentrums, was sicherlich sowohl von den Angeboten als auch den Ausführungen regional und überregional Beachtung finden wird“, heißt es von der Evangelischen Gemeinde Witzhelden in einem Zwischenbericht.