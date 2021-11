Angebot in Wermelskirchen : Digitaler Adventskalender bringt Hoffnungsnachrichten

Wermelskirchen Zum vierten Mal hat die Evangelische Kirchengemeinde Neuenhaus den Adventskalender in einem ökumenischen Team vorbereitet. Positive Impulse sollen durch den Advent begleiten.

In dieser neuen, digitalen Form werden alle Generationen von „jung bis jung geblieben“ angesprochen, verspricht Susann Berchner in einer Mitteilung, und per Smartphone kann der Impuls auch im Laufe des Tages begleiten und hängt nicht zu Hause an der Wand wie ein herkömmlicher Adventskalender.