Gut gemacht : Mit Martinssammlung und Kunstauktion helfen

Düsseldorf Düsseldorfer Bürger engagieren sich, um Menschen in allen Lebenslagen zu unterstützen. Senioren erhielten zum Beispiel nach der Flutkastraophe Hilfe und junge Künstler wurden gefördert.

Das Angermunder St. Martins-Komitee hat erneut zahlreiche Spenden gesammelt, von denen die Martinstüten, die Versicherung des Zuges und die Musikkapellen bezahlt werden konnten. Ein Überschuss in Höhe von 1900 Euro wurde traditionell auf das Kinderhaus St. Lambertus, die Jugendfeuerwehr im Ort und die Lebenshilfe für geistig Behinderte – Projekt Krönerweg in Unterrath – verteilt. Das Kinderhaus erhielt zudem ein großes Spielpferd aus Holz. Im nächsten Jahr dürfte der Überschuss sogar noch größer ausfallen, denn die Prinz von Preussen Grundbesitz AG – die neue Eigentümerin des Kalkumer Schlosses – hat dem Komitee beim Martinsfest im Hof des Schlosses eine Spende in Höhe von 1000 Euro überreicht.

Fünf Seniorinnen und Senioren der Graf Recke Stiftung aus Grafenberg erhalten mit Spenden von insgesamt 10.000 Euro eine wichtige Hilfe für ihren Neustart nach der Hochwasser-Katastrophe im Sommer. 6000 Euro hat die Evangelische Emmaus-Kirchengemeinde und 4000 Euro der Verein „Düsseldorf teilt“ gespendet. „Es ist selbstverständlich, dass wir in der Nachbarschaft helfen“, sagte Pfarrer Peter Andresen von der Emmaus-Kirchengemeinde bei der symbolischen Scheckübergabe. „Wir freuen uns über diesen gesellschaftlichen Zusammenhalt in Düsseldorf, der für unsere Seniorinnen und Senioren sehr wichtig ist“, sagt der Theologische Vorstand der Graf Recke Stiftung, Pfarrer Markus Eisele. Die Bewohner des Service-Wohnens Düsselthal hatten wie viele andere bei der Flut ihr gesamtes Hab und Gut verloren. Mit den Spenden können sie nun zerstörte Möbel und Elektrogeräte ersetzen. Viele der insgesamt 59 Bewohner der seniorengerechten Wohnungen in Grafenberg sind finanziell nicht so gut ausgestattet, dass sie die Wiederbeschaffungen hätten selbstständig stemmen können.