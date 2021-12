Evangelische Kirchengemeinde in Wassenberg : Gottesdienst zur Einführung von Pfarrerin Bayer

Wassenberg Seit Sommer ist sie in Wassenberg, nun erfolgt die offizielle Einführung: Karin Bayer ist die neue Pfarrerin in der evangelischen Kirchengemeinde Wassenberg und Dalheim.

„Mein Herz schlägt für die Gemeindearbeit.“ So stellte sich Pfarrerin Karin Bayer in der evangelischen Kirchengemeinde in Wassenberg und Dalheim vor. Am kommenden Sonntag, 5. Dezember, 14 Uhr, lädt die Gemeinde zur offiziellen Einführung ein, mit dabei ist auch Superintendent Jens Sannig. Der Gottesdienst findet in der evangelischen Kreuzkirche in Wassenberg, An der Kreuzkirche, statt, im Anschluss ist ein Empfang im benachbarten Campanushaus vorgesehen.