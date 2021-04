Corona-Jahrgang: Abitur in Wermelskirchen : Unterricht bis kurz vor Abi-Prüfungen

Wermelskirchen Ab der kommenden Woche schreiben die Abschluss-Schüler am Gymnasium ihre ersten Klausuren – nach einem schwierigen Jahr in der Corona-Pandemie.

Dana Stahl verbringt in diesen Tagen viel Zeit am Schreibtisch. „Abiturvorbereitungen“, erklärt die 17-Jährige. Es sind die wichtigen Wochen kurz vor den Prüfungen. Für gewöhnlich kehren die Abiturienten nach den Osterferien nicht in den Schulbetrieb zurück – sie bereiten sich in den letzten zwei Wochen vor den Prüfungen alleine oder in privaten Lerngruppen auf die Abi-Prüfungen vor. Für Dana Stahl und ihre Mitschüler beginnt aber heute wieder der Präsenzunterricht – in einer sonst menschenleeren Schule.