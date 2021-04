Bildung im Bergischen Land : Volkshochschulen planen digitale Vortragsreihe

Wermelskirchen Sechs digitale Diskussionsveranstaltungen zu Künstliche Intelligenz, Big Data, Smart Home, Mobilität der Zukunft, digitale Gesundheitsversorgung und Arbeit 4.0 werden zwischen April und November abgehalten.

Künstliche Intelligenz, Big Data und das Internet erleichtern unseren Alltag. Doch wie funktioniert die Technik, und wie können wir Daten schützen? Antworten gibt „Stadt, Land, DatenFluss“, die neue App der Volkshochschulen. In einer Online-Veranstaltungsreihe, an der sich die VHS Bergisch Land beteiligt, diskutieren Experten, wie die digitale Datenwelt Bereiche unseres Lebens prägt und welche Chancen und Risiken sich ergeben. Sechs digitale Diskussionsveranstaltungen zu Künstliche Intelligenz, Big Data, Smart Home, Mobilität der Zukunft, digitale Gesundheitsversorgung und Arbeit 4.0 werden zwischen April und November abgehalten. Der Auftakt der Reihe ist heute, Dienstag, 13. April, und widmet sich unter dem Titel „Sind Algorithmen gerecht? Künstliche Intelligenz zwischen Fortschritt und Fremdbestimmung“ der Frage, welche Folgen sich aus der Verbreitung von lernenden Systemen für unser Zusammenleben ergeben und wie Künstliche Intelligenz im Sinne des Menschen gestaltet werden kann. Zu Gast sind Lorena Jaume-Palasí, Gründerin der Initiative The Ethical Tech Society, und Dr. Tobias Matzner, Professor für Medien, Algorithmen und Gesellschaft an der Uni Paderborn. „Wir freuen uns, dass wir als Volkshochschule die Menschen auf dem Weg durch die digitale Datenwelt begleiten können“, sagt Klaus Miesen, Direktor der VHS Bergisch Land.“