Brennstoffzellen-Fahrer besuchen Wermelskirchen : Wasserstoff treibt Stammtisch an

Wasserstoff treibt Stammtisch an

Klaus Schaake (3.v.r.) organisierte den Besuch in Wermelskirchen, wo Alexander Stiehl (2.v.r.) die Gäste auf dem RVK-Betriebshof begrüßte. Foto: Stephan Singer

Wermelskirchen H2-Fahrer aus NRW besuchen den RVK-Betriebshof in Wermelskirchen und nehmen die Anlagen von Europas größter Brennstoffzellen-Hybrid-Bus-Flotte in Augenschein.

Sie sind noch eine eher seltene „Spezies“. Ihre Autos lassen sich auf den ersten Blick nicht von der stetig wachsenden Zahl von akkubetriebenen Fahrzeugen unterscheiden, auch sie tragen auf dem Kennzeichen das „E“ am Ende der Nummer. Dennoch gibt es einen Unterschied: Die Fahrzeuge, die die Brennstoffzellen-Fahrer vom kurz als „H2-Stammtisch“ bezeichneten Kreis über die Straßen bewegen, werden von Wasserstoff angetrieben. So war es denn auch für Alexander Stiehl ein eher ungewöhnlicher Besuch, als sechs H2-Stammtisch-Mitglieder auf dem Wermelskirchener Betriebshof der Regionalverkehr Köln GmbH (RVK) zu Gast waren. Dort zeigte der RVK-Fachbereichsleiter für Alternative Antriebe den H2-Fahrern die Installationen zum Betrieb und zur Betankung der RVK-Wasserstoff-Omnibusse.

Insgesamt hat die RVK 350 Busse in Betrieb. 52 davon haben Wasserstoff-Antrieb, wobei zwei Vor-Serien-Fahrzeuge aus der Probephase und die übrigen 50 Serienfahrzeuge von zwei verschiedenen Herstellern sind. Damit betreibt die RVK die größte Wasserstoff-Bus-Flotte in Europa . „Die Busse laufen zuverlässig“, bewertete Alexander Stiehl die bisherigen Erfahrungen, die bei der RVK bereits 2011 mit ersten Erprobungen starteten und bis Ende des vergangenen Jahres mit dem Flottenausbau auf die nunmehr insgesamt 52 Brennstoffzellen-Hybrid-Busse ihren vorläufigen Höhepunkt erreichte.

Antrieb Während bei einem Elektro-Fahrzeug der Motor mit Strom aus einem Akku betrieben wird, versorgt bei einem Wasserstofffahrzeug die Brennstoffzelle, die H2 in Strom wandelt, eine Batterie, die wiederum den Elektromotor mit Strom versorgt – dabei wird lediglich Wasserdampf ausgestoßen.

„Allerdings bin ich nicht für den Betrieb der Busse, sondern für die Infrastruktur zuständig“, sagte der RVK-Fachbereichsleiter. Dazu stellte Stiehl den Ablauf dar: Der Wasserstoff werde von Trailern – als „liegende Röhren“ bezeichnete Lkw – nach Wermelskirchen geliefert. Der bezogene Wasserstoff stamme aus „grünen Quellen“, werde meist per Elektrolyse hergestellt. Eine Tonne Wasserstoff können die beiden hoch über den Betriebshof aufragenden Tanks speichern.

Als „eher unspektakulär“, weil im Gebäude verborgen liegend, bezeichnete Dipl.-Ing. Klaus Schaake, H2-Stammtisch-Organisator aus Duisburg, die vollautomatisierte Anlage, die die Besucher in Augenschein nahmen und zwischen die beiden Hochspeicher sowie die Tankstelle auf dem Hof geschaltet ist. Dort wandeln ionische, wassergekühlte Verdichter einen Anfangsdruck von 20 bis 25 bar in einen Hochdruck von über 400 bar um. Ein Konstantdruckspeicher hält dauerhaft 220 bis 250 bar Wasserstoff bereit, so dass die „Zapfsäule“ stets betriebsbereit ist, das komprimierte Gas zur Betankung der Busse hat 30 Kilogramm pro Kubikmeter. Interessantes Detail: Die unterirdische Leitung vom Konstantdruckspeicher als „Lager“ zur „Zapfsäule“ auf dem Hof hat lediglich einen Durchmesser von acht Millimetern.