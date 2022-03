Wohnort Wermelskirchen : 150 Häuser wechselten die Besitzer

Rhein-Berg Der Grundstücksmarktbericht 2021 für den Rheinisch-Bergischen liegt vor. In Wermelskirchen gibt es mit die „günstigsten“ Baugrundstücke – die Preise für Bauland stiegen im Stadtgebiet ebenfalls um zehn Prozent.

Die meisten Baugrundstücke wurden in Odenthal verkauft (38). Es folgen Wermelskirchen (31), Kürten (30), Rösrath (27), Overath (20), Leichlingen (17) und Burscheid (16). Für ein Baugrundstück in einer guten Wohnlage mussten die Käufer in Leichlingen mit einem durchschnittlichen Preis von 575 Euro/m² (2020: 525 Euro/m²) am tiefsten in die Tasche greifen. Es folgen Rösrath mit 550 Euro/m² (500 Euro/m²) und Odenthal mit 480 Euro/m² (450 Euro/m²). Vergleichsweise günstig ist ein Grundstück in guter Wohnlage in der Gemeinde Kürten und der Stadt Wermelskirchen. Dort kostete der Quadratmeter für ein voll erschlossenes Grundstück 320 Euro.