Dabringhausen soll schöner werden : Seniorengarten als neuer Treffpunkt

Dabringhausen In Dabringhausen soll es einen Ort entstehen, wo sich ältere Mitbürger zum geselligen Miteinander treffen können. Die Stadt hat sich jetzt um Fördermittel bei Leader beworben.

Die Stadt bewirbt sich in der zwölften Bewerberrunde der „Leader Region Bergisches Wasserland“ um Fördermittel. Die Bürgermeisterin hat den Vorschlag einer Dabringhausenerin aufgegriffen, einen Seniorengarten an der Altenberger Straße/Ecke Südstraße einzurichten. „Das wäre ein idealer Treffpunkt für ältere Bürger. Da ist es spannend, denn die Senioren können sehen, wer da so vorbeikommt. Das kann ein toller Ort der Kommunikation werden“, freut sich jetzt schon Marion Lück.