Bundestagswahl 2021 : Gymnasiasten wollen Lindner als Kanzler

Wermelskirchen Die Wermelskirchener Jugendlichen sehen die bundesdeutsche Politik gänzlich anders. Für sie ist die FDP der große Wahlgewinner mit 35,6 Prozent.

330 Schüler der Politik- und Sowi-Kurse der Jahrgangsstufen 9 bis Q2 hatten vor der Bundestagswahl ihre Stimme abgegeben. Die Jugendlichen hatten zur Vorbereitung in den vergangenen Wochen vor der Wahl allgemeine Informationen zu den großen sechs Parteien zusammengetragen, Parteiprogramm gewälzt, Schwerpunkte und Präsentationen erstellt. Die Wermelskirchener Jugendlichen sehen die bundesdeutsche Politik gänzlich anders als der Rest der Republik. Die trauen den „jungen“ Leuten von FDP und Grünen mehr zu als den „Alt-Politikern“ von SPD und CDU. Sie setzen auf Lindner und Baerbock. Die veröffentlichten Ergebnisse unterscheiden sich damit grundlegend von dem offiziellen Ergebnis. Während SPD und Union bis zum Ende der Auszählung um den Spitzenplatz kämpften, spielten sie in der Wahl am Gymnasium nur eine untergeordnete Rolle. Die AfD scheiterte gar mit 3,0 Prozent an der Fünf-Prozent-Hürde, die Linke erreichte 5,7 Prozent bei den Schülern.

Nun wollen die Schüler genau beobachten, was ihre favorisierten Parteien in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren von ihren Vorhaben umsetzen werden. Sicher ist, so der stellvertretende Schulleiter Dr. Martin Burghoff: Die nächste Wahl kommt. Denn am 15. Mai 2022 ist Landtagswahl in NRW. Und da werden die Schüler sicher wieder dabei sein.