Wermelskirchener greift Eltern im Schlaf an : Staatsanwalt sieht in Axt-Attacke einen heimtückischen Mordversuch

Wermelskirchen Am Freitag schlägt ein 28-Jähriger auf seine schlafenden Eltern mit einer Axt ein und springt danach von der Brücke in Hünger auf die Autobahn. Alle drei überleben schwer verletzt.

Die Staatsanwaltschaft Köln hat jetzt gegen einen 28-jährigen Wermelskirchener einen Haftbefehl beantragt – wegen versuchtem heimtückischen Mord. Das erklärte Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer auf Anfrage der Redaktion. Der Mann hatte am vergangenen Freitag seine schlafenden Eltern im Schlafzimmer mit einer Axt attackiert und lebensgefährlich verletzt. Danach irrte er in der Stadt umher, ehe er in suizidaler Absicht von der Brücke in Hünger auf die A1-Fahrbahn sprang.