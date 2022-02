Angebot wird gut nachgefragt : Senioren-Park in Voerde bietet Kurzzeitpflege an

In dem Gebäudekomplex mit den zwei Ruhebänken vor dem Eingang ist die Kuzzeitpflege im Senioren-Park untergebracht. Foto: Heinz Schild

Voerde In der Einrichtung von carpe diem an der Bahnhofstraße in Voerde sind 20 Plätze für die Betreuung von älteren Bürgern geschaffen worden, wenn pflegende Angehörige eine Auszeit brauchen. Das Angebot ist schon gut ausgebucht.

„Auf zwei Etagen bieten wir nun jeweils zehn solitäre Kurzzeitpflegeplätze an, die man wie ein Hotel terminlich buchen kann. Für die Angehörigen bedeutet dies Planungssicherheit“, sagt Carsten Wohlfahrt. Der Leiter des Senioren-Parks carpe diem an der Bahnhofstraße freut sich über dieses neue Angebot, das im Januar mit den ersten zehn Plätzen an den Start ging und seither gut nachgefragt ist. Bereits für den Zeitraum bis in den Herbst liegen Buchungen vor.

In einem separaten, freistehenden zweigeschossigen Gebäude, das innerhalb des Senioren-Parks liegt, ist die Kurzzeitpflege untergebracht. Deren Leiterin Nadine Kröger und ihr Team kümmern sich dort um das Wohl der Senioren. Anfangs wurde nur das Obergeschoss für die Kurzzeitpflege genutzt, nun kommt der Erdgeschossbereich hinzu, der für weitere zehn Plätze ausgelegt ist. Ab Mitte, Ende März können dann auch diese neuen Plätze belegt werden.

Info Versorgungskette im Senioren-Park Angebote Der Senioren-Park carpe diem in Voerde verfügt über 70 stationäre Pflegeplätze, 20 Plätze der solitären Kurzzeitpflege, 54 betreute Wohnungen für Ein- oder Zwei-Personen-Haushalte sowiie 22 Plätze in der Tagespflege. Es gibt dort ein Café-Restaurant und einen ambulanten Dienst, auch Betreuungs- und Serviceleistungen werden angeboten.

Als die Politik die Rahmenbedingungen für die Kurzzeitpflege und die Refinanzierung geändert hatte, entschloss die Gesellschaft carpe diem, die den Voerder Senioren-Park betreibt, sich dazu, ihr schon bestehendes Angebot um diesen Betreuungsbereich auszuweiten. Das berichtet Martin Niggehoff, Geschäftsführer der carpe diem Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen. „Die Kurzzeitpflege ergänzt unser Versorgungskonzept gut“, so Niggehoff. Denn neben den stationären Pflegeplätzen im Senioren-Park werden dort betreute Wohnungen für Ein- oder Zwei-Personen-Haushalte, Tagespflege, ambulanter Dienst sowie Betreuungs- und Serviceleistungen offeriert. Auch das öffentliche Café „Vier Jahreszeiten“ gehört zum Angebot. Und seit Beginn des Jahres wird die Versorgungskette für ältere Menschen durch die Kurzzeitpflege ergänzt.

Carsten Wohlfahrt (von links), Leiter des Senioren-Parks, und Martin Niggehoff, Geschäftsführer der Gesellschaft carpe diem, stellten Bürgermeister Dirk Haarmann und dem Beigeordneten Jörg Rütten die neue Kurzzeitpflege vor. Foto: Heinz Schild

Sie kommt dann zum Tragen, wenn beispielsweise Angehörige eine Auszeit benötigen, in Urlaub fahren möchten und ihr zu pflegendes Familienmitglied während dieser Zeit gut untergebracht wissen wollen. Ältere Menschen können diesen Service auch selbst buchen, wenn sie zum Beispiel nach einem Krankenhausaufenthalt sich noch nicht zutrauen, sofort in den eigenen vier Wänden wieder alleine zurechtzukommen. Die Resonanz auf das Angebot bezeichnet Senioren-Park-Leiter Carsten Wohlfahrt als „exorbitant“. Kurz nach dem Start, bereits am 9. Januar, sei die erste Etage schon komplett belegt gewesen. „Zum Glück verfügen wir über ein stabiles und gut aufgestelltes Team und sind in der glücklichen Lage, mit einer überdurchschnittlichen Quote mehr Pflegekräfte vorzuhalten, als der Gesetzgeber mit mindestens 50 Prozent erwartet“, so Wohlfahrt. Das Angebot der Kurzzeitpflege von zehn auf 20 Plätze zu verdoppeln, sei nur möglich, wenn man ein starkes Mitarbeiter-Team aufgebaut habe, über die notwendige Frauen- und Männerpower verfüge, wenn man „kompetente und emphatische Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen habe“.

Das ist nach den Worten von Carsten Wohlfahrt im Senioren-Park carpe diem der Fall. „Wir haben die Möglichkeit, auch kurzfristig zu reagieren. Wenn eine Kurzzeitpflege endet, dann kann der nächste Patient einziehen. Aber auch langfristig können wir unterstützen.“ Wenn pflegende Angehörige im Monat Februar ihren Herbsturlaub buchen wollen, könne seine Einrichtung die Zusage für die Aufnahme des Betreffenden schon jetzt vertragssicher geben, so Wohlfahrt. Die meisten Nutzer der Kurzzeitpflege bleiben nach den Erfahrungen von Nadine Kröger, Leiterin der Kurzzeitpflege, vier bis fünf Wochen. Manchmal auch nur eine Woche, wie Claudia Rosen, Verwaltungsmitarbeiterin des Senioren-Parks, ergänzt.