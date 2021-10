Verhandlung vor dem Amtsgericht Wermelskirchen : Geldstrafe für Einbruch ins THW-Büro

Wermelskirchen Ein 24-Jähriger musste sich wegen 350 Euro vor dem Amtsgericht verantworten. Warum er die Geldkassette aufgebrochen hatte, konnte in der Verhandlung nicht geklärt werden. Den Geldbetrag hat der Angeklagte zurückgezahlt.

Das Motiv der 24-jährigen Burscheiders blieb vollkommen im Dunkeln. Und das nicht, weil er nicht geständig gewesen wäre. Im Gegenteil – er räumte die angeklagte Tat vor dem Amtsgericht vollständig ein. Demnach soll das THW-Mitglied am 9. Juni des Vorjahres in das THW-Gelände in Tente eingedrungen sein, dort das Verwaltungsbüro gewaltsam geöffnet und eine Geldkassette mit rund 350 Euro aus einem Rollcontainer entwendet haben. Diesen habe er ebenfalls mit Gewalt geöffnet. Auf das Gelände wiederum sei er gekommen, ohne dass es der Gewalt bedurft habe. Denn er sei wegen diverser Aufträge, die er zu erledigen gehabt habe, mit einem elektronischen Schlüssel für das Haupttor ausgestattet worden.